Juan Carlos Valencia González, de heredero del Cártel del Milenio a líder del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, abrió una disputa por el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México.

Entre los nombres que autoridades de México y Estados Unidos ubicaban como posibles sucesores figuraba Juan Carlos Valencia González, alias El 03, El Pelón o Tricky Tres, hijastro de El Mencho e integrante de una de las familias más influyentes dentro de la estructura criminal del CJNG.

La confirmación llegó desde el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo de Estados Unidos (NCTC), que identificó a Valencia González como líder del CJNG desde la muerte de El Mencho, en febrero de 2026.

El linaje criminal: Heredero del Cártel del Milenio y Los Cuinis

El ascenso de Juan Carlos Valencia González no es una coincidencia. Su llegada a la cima del CJNG responde tanto a su cercanía con El Mencho como a un profundo linaje delictivo heredado de sus padres biológicos: Rosalinda González Valencia, La Jefa, y Armando Valencia Cornelio, El Maradona.

Armando Valencia Cornelio: El fundador del Cártel del Milenio

Armando Valencia Cornelio fue fundador y uno de los principales jefes del Cártel del Milenio, organización criminal que antecedió al CJNG y que operó rutas de tráfico de drogas en Jalisco, Michoacán y otras zonas del occidente del país.

El Maradona se convirtió en un narcotraficante prominente y estuvo bajo la mira de las autoridades mexicanas y estadunidenses. El 15 de agosto de 2003 fue capturado por el Ejército durante un operativo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Desde 1999 contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. Estados Unidos también lo reclamaba por tráfico de cocaína.

Valencia Cornelio fue recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, tras ser sentenciado a más de 47 años de prisión. Después de 12 años preso, fue extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena de 19 años y siete meses de cárcel.

En 2020, tras 17 años en prisión, recuperó su libertad. Reportes periodísticos indican que padecía cáncer linfático terminal y que su sentencia fue reducida por buen comportamiento y razones de salud.

El fundador del Cártel del Milenio no sólo coordinó rutas de tráfico de drogas; también tejió una red de líderes regionales y expandió el contrabando hacia Estados Unidos mediante distintos métodos, incluidos barcos atuneros.

Reportes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que el Cártel del Milenio llegó a ser responsable de la importación de hasta 30% de las drogas que se consumían en Estados Unidos.

Rosalinda González Valencia: El cerebro financiero

Rosalinda González Valencia, madre de El 03, fue el eslabón que catapultó al CJNG a su estatus de poder actual. Perteneciente a una familia de 18 hermanos que pasó del cultivo de aguacate a la siembra de marihuana y opio en los años 70, Rosalinda se unió a El Mencho, quien en sus inicios formó parte de la red de sicarios que cuidaban a El Maradona.

La Jefa aportó a El Mencho las conexiones financieras de su familia, lo que permitió al CJNG expandirse rápidamente. Junto con sus hermanos, integró una red trasnacional de lavado de dinero y tráfico de drogas conocida como Los Cuinis, considerada el brazo financiero del cártel.

La familia de El Mencho y Rosalinda González Valencia

Con El Mencho, Rosalinda González Valencia formó una nueva familia y además de Juan Carlos Valencia González, tuvo tres hijos más:

Rubén Oseguera González, El Menchito

Jessica Johanna Oseguera González, La Negra.

Laisha Oseguera González.

El Menchito cumple actualmente una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. La Negra también fue sentenciada en ese país por operaciones financieras relacionadas con empresas incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro.

Rosalinda González Valencia fue detenida el 26 de mayo de 2018 por elementos de la Marina en Zapopan, Jalisco, acusada de lavado de dinero. Tres meses después fue liberada tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos.

El 16 de noviembre de 2021 fue detenida nuevamente por cargos de lavado de dinero. En diciembre de 2023 fue sentenciada a cinco años de prisión, pero en enero de 2025 obtuvo libertad anticipada por buena conducta y en febrero salió del Centro Federal de Reinserción Social 16, en Morelos.

EU le pone precio a Juan Carlos Valencia González

Juan Carlos Valencia González, identificado por Estados Unidos como nuevo jefe máximo del CJNG, nació en California y cuenta con doble nacionalidad. Desde antes de asumir el liderazgo El 03 ya tenía un papel prominente dentro de la organización criminal. Se le atribuye el mando de dos brazos armados estratégicos: Grupo Delta y Grupo Élite, encargados de defender rutas del narcotráfico y enfrentar a organizaciones rivales.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo ha señalado como un criminal “extremadamente violento”. En Estados Unidos enfrenta acusaciones por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.

El 8 de octubre de 2020, un gran jurado en el Distrito de Columbia presentó una acusación contra Juan Carlos Valencia González. Las autoridades estadunidenses lo señalan de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina a Estados Unidos desde, al menos, principios de 2007.

Además, la acusación incluye señalamientos por conspiración para distribuir sustancias controladas con intención de importarlas ilegalmente a Estados Unidos y por el uso de un arma de fuego durante operaciones de narcotráfico.

Desde diciembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y/o condena de Juan Carlos Valencia González, El 03, a quien desde entonces ya identificaba como un integrante de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación.