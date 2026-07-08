Laura Itzel Castillo pide todo el peso de la ley contra Víctor Rodríguez Padilla, extitular de Pemex

La presidenta del Senado y futura secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, afirmó que la detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, es un ejemplo de la aplicación de la ley, así como un mensaje directo de que no habrá impunidad cuando se ejerza violencia en contra de las mujeres.

Cualquier persona que cometa un delito y en este caso acciones violentas, tiene que ser sancionado conforme a la ley; hemos luchado durante mucho tiempo para que la ley se transforme y tenga esa perspectiva de género y que se juzgue bajo esa óptica”, destacó.

Víctor Rodríguez Padilla fue asesor en materia energética de Laura Itzel Castillo entre 2022 y 2024, cuando ella se desempeñaba como consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido el martes por policías de Investigación de la Ciudad de México y de Morelos.

La captura del exfuncionario federal se registró en seguimiento a un expediente penal abierto en su contra por el delito de violencia familiar cometido en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, informaron las fiscalías de ambas entidades en un comunicado.

El caso salió a la luz el pasado 26 de junio, cuando la víctima difundió en plataformas digitales un video grabado por las cámaras de seguridad del hogar de la pareja, ubicado en Emiliano Zapata, Morelos.

En la grabación, fechada el 15 de marzo de este año, se observa a Rodríguez Padilla agredir físicamente a su cónyuge. Le propina golpes, empujones, jalones e intentos de ahorcamiento. Incluso la golpea frente a su hijo de cinco años, quien huye al ver la escena de violencia.

- ¿Será juzgado como cualquier violentador de mujeres?, se cuestionó a la presidenta del Senado.

-Sí, bueno, lo que queremos señalar es que es importante que se vea que la ley se aplica. Yo creo que ese es el mensaje y que debe de haber respeto hacia las mujeres -dijo Castillo Juárez.

En entrevista, la senadora lamentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 70 por ciento de las mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Subrayó que la ley se debe aplicar sin distingo y, en ese sentido, recordó que hay una línea telefónica para denunciar hechos de violencia contra las mujeres, que es el 079, opción 1, y que atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana y durante todo el año.

Explicó que en este caso se deberá seguir el proceso judicial y serán las autoridades correspondientes las que determinen la situación legal del exfuncionario.

Como sabemos (Víctor Rodríguez Padilla) hoy está en el estado de Morelos, por lo que serán las autoridades estatales quienes lleven el caso”, expresó.

Agregó que “cualquier persona que cometa un delito, y en este caso acciones violentas, tiene que ser sancionado conforme a la ley; hemos luchado durante mucho tiempo para que la ley se transforme y tenga esa perspectiva de género y que se juzgue bajo esa óptica”.