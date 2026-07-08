¡Susto en Durango! Evitan ataque de abejas y reubican con éxito el enjambre

Un enjambre de abejas que se encontraba en un domicilio estuvo a punto de ocasionar un ataque a los moradores, por lo que la oportuna intervención de Protección Civil y Bomberos de Tlahualilo, Durango, evitó un accidente.

La dependencia municipal informó que recibió un reporte ciudadano por la presencia de los insectos, por lo que, debido al riesgo que representaban para los habitantes de la zona, se determinó retirar y reubicar el enjambre de forma segura.

La denuncia fue en la calle Guanajuato del municipio, por lo que la zona fue acordonada para evitar el tránsito por el lugar hasta que Protección Civil emita el aviso oficial de que es seguro.

Las abejas fueron trasladadas en una unidad oficial de Protección Civil de Tlahualilo para su reubicación en un espacio adecuado, por lo que solicitaron respetar las áreas de trabajo y no acercarse a la unidad para evitar incidentes con el personal y con las abejas.

"Recordemos que las abejas son fundamentales para la vida: sin ellas no hay polinización, no hay alimentos y no hay equilibrio en nuestro ecosistema; hoy no las eliminamos, las protegimos".