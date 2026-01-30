Corporativo Kosmos comprometido con calidad y responsabilidad empresarial: Jack Landsmanas

Jack Landsmanas, director de Corporativo Kosmos compartió que la evolución del grupo empresarial del que está al frente, ha estado marcada por un enfoque operativo basado en el cumplimiento de estándares de calidad, responsabilidad y eficiencia en cada uno de sus procesos.

El directivo explicó que, bajo este principio, el conglomerado ha desarrollado un modelo de operación que integra infraestructura logística, experiencia técnica y capacidad de atención a distintos sectores, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los principales actores en la producción y distribución de alimentos en México.

Este enfoque se traduce en una operación orientada a resultados medibles y al cumplimiento de compromisos con instituciones públicas y privadas” acotó Jack Landsmanas.

Actualmente, Corporativo Kosmos cuenta con más de 30 centros de distribución a nivel nacional y una flota de transporte especializada que abastece de manera regular a escuelas, hospitales, centros penitenciarios, empresas y dependencias gubernamentales.

La trayectoria del grupo inició en 1964 cuando de un negocio familiar en la Ciudad de México y, con el paso del tiempo, se consolidó para convertirse en una organización con presencia nacional.

Dicho crecimiento estuvo acompañado por la integración de procesos de almacenamiento, refrigeración y distribución que le permitieron mantener la continuidad operativa, incluso en contextos de alta demanda.

Responsabilidad con la industria y los consumidores

El director del conglomerado mexicano sostiene que operar en el sector alimentario implica un alto nivel de responsabilidad, por lo que la empresa ha incorporado estándares estrictos de calidad e inocuidad, respaldados por certificaciones nacionales e internacionales; todo ello, con el objetivo de cumplir con los requerimientos sanitarios vigentes.

Asimismo, Jack Landsmanas precisó que ese enfoque ha contribuido al desarrollo de cadenas de suministro estables, especialmente en sectores donde la provisión de alimentos es un componente esencial del funcionamiento institucional y del bienestar social.

Por otro lado, el directivo destacó que la organización que lidera emplea a más de 10 mil colaboradores en todo el país, quienes participan en esquemas de empleo formal, capacitación continua y desarrollo profesional, lo que fortalece la operación interna y contribuye al entorno productivo nacional.

Finalmente, dijo que Corporativo Kosmos mantiene como ejes de gestión valores como la honestidad, el respeto y la vocación de servicio, los cuales orientan su relación con clientes, proveedores y autoridades, así como sus decisiones estratégicas, en línea con su compromiso de operar con apego a la ley y responsabilidad social.

*mvg*