Coparmex y la formación del liderazgo empresarial

La Confederación Patronal de la República Mexicana realizó la semana pasada el Seminario de Formación Coparmex Puerto Vallarta 2026. El encuentro reunió a presidentes, directores, consejeros y empresarios jóvenes de los Centros Empresariales del país. El objetivo fue prepararnos, como sector empresarial organizado, frente a una etapa que exige capacidad de diálogo, visión regional y presencia pública sólida.

México enfrenta bajo crecimiento, incertidumbre institucional, retos de seguridad, presión regulatoria y un entorno internacional en reacomodo. Frente a ese escenario, la empresa formal no puede limitarse a resistir. Tiene que conocer el entorno y las tendencias mundiales, participar, proponer, formar liderazgos y contribuir a que las decisiones públicas mantengan contacto con la realidad productiva de las regiones.

Coparmex representa a más de 36 mil empresas, responsables de una parte relevante del Producto Interno Bruto y del empleo. Además, su presencia territorial, integrada por 71 Centros Empresariales, 14 Federaciones, 17 Delegaciones y 17 Representaciones, le permite conocer de primera mano lo que ocurre en las distintas regiones del país. Esa capilaridad territorial es una de sus principales fortalezas, porque convierte la experiencia local en agenda pública y propuestas.

El Seminario de Formación 2026 tuvo sentido estratégico. Preparar liderazgos no es un asunto gerencial. Es una condición para que los organismos empresariales puedan incidir con seriedad, construir acuerdos, comunicar sus causas y defender las tesis que hacen posible la economía formal. Como señaló nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, se trata de “fortalecer el liderazgo, consolidar equipos y reafirmar la unidad que le da sentido a esta gran institución”. Sin dirigentes preparados, la representación pierde eficacia. Con liderazgos sólidos, las empresas pueden dialogar mejor con el gobierno, con los trabajadores y con la sociedad.

La agenda del encuentro se organizó alrededor de temas necesarios para este momento. Liderazgo, comunicación estratégica, negociación, innovación, identidad, fortalecimiento organizacional y contexto nacional e internacional. También incluyó herramientas para comunicar mejor el valor de participar en los Centros Empresariales y reflexiones sobre adaptación al cambio e inteligencia artificial. En una época de polarización, comunicar con claridad, negociar con responsabilidad y sostener una visión común se vuelve indispensable.

Fue igualmente importante el énfasis en la unidad empresarial. México necesita organismos fuertes y con claridad de propósito. La unidad no significa uniformidad ni ausencia de debate. Significa reconocer que, frente a desafíos de gran tamaño, los esfuerzos fragmentados tienen poco alcance.

Esa lógica también debería servir a la coyuntura política y económica nacional. Gobierno, partidos, organizaciones intermedias, medios de comunicación y sociedad necesitan reconocer que los grandes problemas del país no se resuelven desde la acción aislada o la polarización, sino mediante responsabilidad, diálogo serio y visión de largo plazo.

Hemos insistido en que México debe recuperar confianza para crecer. La inversión productiva prospera cuando existen reglas claras. El Estado de Derecho brinda certidumbre a quienes arriesgan capital. La seguridad permite emprender sin miedo. La energía suficiente y competitiva sostiene la operación de las empresas. La simplificación regulatoria libera tiempo, recursos y capacidad de innovación. Y una comunicación efectiva entre gobierno, trabajadores y empresarios permite construir soluciones realistas.

A esa presencia territorial se suma una visión de la empresa como institución social. La empresa formal no solo genera utilidades. Crea estabilidad, abre oportunidades, permite movilidad social, forma colaboradores, paga impuestos y construye comunidad. En un país donde las MiPyMEs son la base de la actividad productiva y generan la mayor parte del empleo, fortalecer la cultura empresarial fortalece al país.

Por eso, la formación de dirigentes debe verse como una inversión estratégica. Las empresas requieren líderes capaces de entender el contexto económico, adoptar tecnología, impulsar innovación, elevar productividad y participar en la construcción de políticas públicas. También requieren dirigentes con sentido ético, vocación de servicio y capacidad para tender puentes, porque la economía no se sostiene solo con datos, sino con confianza.

Desde su origen, nuestra institución ha defendido principios que siguen vigentes. La dignidad de la persona, la libertad responsable, la libre empresa, la legalidad, la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común. No se trata de referencias del pasado. Son criterios para enfrentar problemas actuales como la informalidad, la falta de certeza jurídica, la necesidad de inversión, la educación para el trabajo y un país más competitivo.

El encuentro de Puerto Vallarta dejó una lectura de fondo. La Confederación sabe que no basta con tener historia, presencia nacional o legitimidad institucional. Se necesita insistir en su identidad y valores, así como preparación permanente ante un entorno cada día más complejo. El futuro se construye desde hoy con liderazgo, equipos sólidos, unidad e incidencia regional. La formación de liderazgos empresariales es parte de esa respuesta, porque permite que cada Centro Empresarial sea más fuerte y que su región sienta con mayor fuerza su representatividad.

México necesita dirigentes capaces de construir confianza, sostener convicciones y abrir caminos de colaboración. En esa tarea, Coparmex tiene una responsabilidad. La cohesión del empresariado, el fortalecimiento de capacidades directivas y la claridad de rumbo son herramientas para construir un entorno más competitivo, seguro y favorable para emprender, invertir y crecer.