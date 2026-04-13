Coordinación federal y estatal permitió hallar a edil de Taxco y a su padre

La coordinación entre autoridades federales y estatales permitió la localización con vida del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, Juan Vega Arredondo, quienes habían sido reportados como desaparecidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que el hallazgo fue resultado de acciones conjuntas de inteligencia, análisis de información y despliegues operativos estratégicos en territorio, en colaboración con los gobiernos de Guerrero, Estado de México y Morelos.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que la suma de capacidades institucionales y el trabajo interinstitucional entre fuerzas federales y estatales permitió avanzar de manera efectiva en la localización con vida de ambas personas.

Detalló que tanto el edil como su padre se encuentran en buen estado de salud y reciben atención médica y psicológica por parte de personal especializado, conforme a los protocolos de atención a víctimas.

El gobierno estatal reiteró que se mantendrán las acciones coordinadas con autoridades federales para dar con los responsables, mientras que la Fiscalía General del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la especulación y respetar la privacidad de las familias, al tiempo que se reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para garantizar la seguridad y la paz en Guerrero.