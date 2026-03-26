Alcalde de Tijuana admite coordinación estatal de AALMAC en Baja California

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, admitió la coordinación estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México en Baja California, para fortalecer el trabajo conjunto entre municipios y mejorar resultados en beneficio de la ciudadanía.

Este organismo permite a los gobiernos locales compartir experiencias y coordinar acciones en temas clave como seguridad, infraestructura y desarrollo.

Ismael Burgueño resaltó que esta nueva responsabilidad representa una oportunidad para consolidar la colaboración intermunicipal y atender de manera más eficaz las necesidades de la población. Señaló que este esfuerzo es gracias a la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El alcalde subrayó que, por su condición de ciudad fronteriza con alta actividad económica y social, Tijuana puede aportar experiencias relevantes para otros municipios del país, al tiempo que permite adoptar prácticas exitosas de otras regiones.

Finalmente, Ismael Burgueño Ruiz indicó que esta coordinación permitirá fortalecer la relación entre alcaldes, así como con los gobiernos estatal y federal.