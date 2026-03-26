INE aprueba modificaciones estatutarias del PAN

Por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las modificaciones estatutarias que realizó el PAN en noviembre pasado, en las que, entre otras cosas, se cumple el ordenamiento de postular candidaturas solo de mujeres para la renovación de la presidencia nacional, pero, sin afectar el derecho de su actual líder de buscar la reelección.

En caso de que su actual líder gané el proceso interno para continuar con su mandato en 2027, sin pretexto alguno la convocatoria para elegir liderazgo en 2030 será exclusivo para mujeres.

Si una mujer gana en 2027, para 2030 la convocatoria será mixta.

También quedan asentadas las modificaciones que realizó el partido, para permitir las candidaturas ciudadanas y designarlas mediante encuestas, elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, voto directo de los militantes o un formato mixto.

En el anteproyecto de dictamen el INE hicieron cuatro observaciones a “cumplimientos parciales” de las modificaciones, para que se realicen ajustes, los cuales tienen que ver con presentar un distintivo partidista cuyos usos no sustituyan al emblema registrado ante el INE.

Se ordena evitar la subjetividad en los términos para revisar en qué casos puede otorgarse una candidatura a un familiar o cónyuge de un militante que ostenta un cargo público, en materia de sanciones se conmina a evitar interpretaciones subjetivas respecto a los actos de “indisciplina” que denote “deslealtad al partido” y evitar la contradicción de atribuciones que les confieran a sus órganos internos de justicia.

Reproducir

JCS