México y Estados Unidos consolidan la cooperación marítima bilateral

El Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo reuniones de trabajo con los altos mandos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Costera de los Estados Unidos, los Almirantes James W. Kilby así como Kevin E. Lunday; consolidando una relación institucional construida sobre principios compartidos de: Respeto a la Soberanía, Cooperación sin Subordinación, Responsabilidad Compartida y Confianza Mutua.

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La agenda permitió refrendar que el espacio marítimo representa uno de los ámbitos más dinámicos y exitosos de la relación bilateral. A través de mecanismos de coordinación permanentes, México y Estados Unidos fortalecen su capacidad para enfrentar amenazas comunes, proteger rutas estratégicas de comercio, preservar los recursos marinos y garantizar la seguridad de millones de personas que dependen de la actividad marítima en ambos países.

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Durante los encuentros, autoridades estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México, por mar, aire y tierra, así como la cooperación entre ambas naciones; destacando particularmente la efectividad del modelo de trinomio naval mexicano integrado por buque, helicóptero y patrulla interceptora, así como la incorporación de sistemas no tripulados que han ampliado significativamente las capacidades de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en el mar.

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Uno de los principales mensajes del Secretario de Marina fue la importancia de continuar fortaleciendo la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo trilateral que desde 2008 ha permitido coordinar esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el entorno marítimo, intercambiar información estratégica y desarrollar operaciones coincidentes, manteniendo en todo momento el control soberano de las aguas jurisdiccionales de cada nación.

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En materia ambiental, México reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos internacionales para la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, particularmente en el Golfo de California y el Golfo de México, consolidando el liderazgo de la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional.

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Un tema de especial relevancia fue el fortalecimiento de la cooperación en Búsqueda y Rescate Marítimo. Ambas instituciones acordaron reactivar los ejercicios binacionales SAREX, incrementar la capacitación especializada del personal naval y ampliar los mecanismos de interoperabilidad para responder de manera más eficiente ante emergencias marítimas.

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Asimismo, se destacó la implementación del sistema SAROPS 4.5, desarrollado en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, una herramienta tecnológica de última generación que permitirá optimizar el empleo de recursos operativos y reducir significativamente los tiempos de búsqueda y localización de personas, embarcaciones y aeronaves en situación de emergencia.

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La agenda bilateral también confirmó la profundidad de la cooperación existente en materia de, protección de infraestructura portuaria, cooperación académica, ciberseguridad, capacitación especializada, interoperabilidad operativa y ejercicios multinacionales que han fortalecido las capacidades de la Armada de México y consolidado la confianza estratégica entre ambos países.

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A través de la Secretaría de Marina, México continúa demostrando que la cooperación internacional más efectiva es aquella que fortalece las capacidades nacionales, protege la soberanía, genera confianza mutua y produce beneficios tangibles para ambas naciones. En ese esfuerzo, el mar sigue siendo un espacio de encuentro, colaboración y prosperidad compartida entre México y Estados Unidos.