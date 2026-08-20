Convocan a Enrique Inzunza a plenaria morenista; será el 30 de agosto

El senador Enrique Inzunza fue convocado para que se presente a partir del 30 de agosto en el Senado de la República, a fin de participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena y en la sesión de elección de la presidencia de la Mesa Directiva, aunque su compañero Higinio Martínez, quien es uno de los aspirantes a presidir el Senado, consideró que si él estuviera en la situación de Inzunza solicitaría licencia.

“El senador Inzunza ha sido un jurista de toda la vida. Ha sido juez, ha sido magistrado y ha sido presidente del Tribunal. Piensa como jurista. Yo pienso como político. Si yo estuviera en una situación igual, yo, político, pediría licencia y, basándome en mis abogados, porque yo no soy jurista, defendería mi inocencia. En mi caso, que soy político, yo pediría licencia. En el caso del jurista, considera que no tiene derecho a pedir licencia y pues está en su derecho”, expresó Higinio Martínez.

De acuerdo con la información del propio grupo parlamentario de Morena en el Senado, se notificó a los 67 integrantes de la bancada que están citados el domingo 30 de agosto en la sede de Insurgentes y Reforma para la reunión plenaria del grupo parlamentario, en la que está prevista la asistencia de secretarios de Estado.