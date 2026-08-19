Controlan con rapidez conato de incendio en la Terminal de Almacenamiento Pajaritos

Una descarga eléctrica provocada por una tormenta registrada la tarde de este miércoles, alrededor de las 17:50 horas, originó fuego en la válvula superior de la cúpula de un tanque fuera de operación en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz.

Tras reportarse el incidente, Petróleos Mexicanos activó de inmediato los protocolos institucionales de emergencia para contener el siniestro.

Como medida preventiva para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores del centro operativo, las autoridades del complejo procedieron a la evacuación total de las instalaciones. Gracias a la oportuna intervención de los brigadistas y la aplicación de los planes de contingencia, la empresa pública confirmó que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la salud del personal.

En el punto de la conflagración se desplegaron de forma inmediata elementos especializados de las áreas de Contraincendios y Seguridad Industrial de la petrolera estatal, quienes contaron con el respaldo y equipamiento adicional enviado desde otros centros de trabajo cercanos en la región.

A la par de estas maniobras de control y enfriamiento, se requirió la colaboración de la Dirección de Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos para reforzar el perímetro de seguridad.

Petróleos Mexicanos detalló que se mantienen activas las labores de atención, monitoreo y seguimiento permanente en el área hasta garantizar la extinción total del riesgo en la infraestructura.

La pronta reacción de los cuerpos de emergencia permitió controlar la contingencia sin que representara un peligro mayor para las áreas operativas circundantes ni para la población aledaña a la terminal portuaria veracruzana.