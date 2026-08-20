Baja productividad en San Lázaro: 22 diputados registran sólo una iniciativa en la LXVI Legislatura

Entre los diputados federales que hasta ahora solo han presentado una iniciativa en lo que va de la actual legislatura destaca el nombre de Cuauhtémoc Blanco Bravo, integrante de la bancada de Morena, quien llegó a San Lázaro por la vía plurinominal.

Aunque se adhirió a propuestas de su grupo parlamentario y de compañeros suyos, el exgobernador de Morelos ha sido iniciante únicamente de un proyecto de decreto para que se determine que las porras de animación cometen el delito de violencia en eventos deportivos cuando realicen o inciten a realizar conductas sancionables.

En la lista de los 22 legisladores de más baja productividad parlamentaria, 16 son diputados federales de Morena; de ellos, 12 son de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional.

Una revisión de las ideas legislativas suscritas como propias por los integrantes de San Lázaro con solo una iniciativa registrada en los dos años de la actual LXVI Legislatura permite confirmar que tres de ellos comparten el mismo fin: crear una moneda conmemorativa con motivo del Centenario de la creación de la Escuela Militar de Transmisiones. Esa propuesta fue presentada por los morenistas Jesús Antonio Pujol Irastorza y Zayra Fernández Sarabia, así como por el integrante de la bancada del PVEM, Héctor Pedroza Jiménez.

Mucho territorio, poca legislación

Entre los diputados de mayoría relativa —es decir, quienes ganaron en sus distritos— sobresale el caso del guanajuatense Francisco Javier Estrada Domínguez, quien carece de una iniciativa propia y en cuyo historial se registra que suscribió una propuesta de su grupo parlamentario en materia de pueblos indígenas, la cual se formuló en diciembre de 2024 y cinco meses después se retiró.

Llama la atención el caso de la diputada Norma Sirley Reyes Cabrera, de Puebla, en cuya ficha parlamentaria no se encuentra ninguna iniciativa de su autoría. En Guanajuato, el diputado José Javier Aguirre Gallardo ya retiró la única propuesta formulada en 2025 para disminuir las emisiones contaminantes en el despacho de la gasolina.

Otro representante por Morena de Guanajuato con una sola propuesta en toda la legislatura es Ernesto Carlos Prieto Gallardo, para declarar el 8 de mayo como descanso obligatorio por el natalicio de Miguel Hidalgo.

Con una sola iniciativa propia están además la mexiquense Josefina Anaya Martínez, que propuso regular los sistemas de escape de las motocicletas, y la morelense Ariadna Barrera Vázquez, quien ha propuesto castigar a grupos que cometan reiteradamente delitos ambientales contra fauna y flora forestal.

Es el mismo caso de los veracruzanos Elizabeth Cervantes de la Cruz, que apenas en abril presentó una iniciativa para reducir emisiones contaminantes por el uso de artefactos pirotécnicos en los eventos organizados por entidades federativas y municipales, y Jorge Alberto Mier Acolt, quien planteó en marzo castigar con prisión a quien abandone a un niño, adolescente o adulto mayor que no pueda cuidarse a sí mismo.

Figura en esa lista de diputados por mayoría relativa con productividad mínima el michoacano José Luis Cruz Lucatero, cuya única propuesta busca que se declare el 22 de octubre de cada año como Día Nacional de la Constitución de Apatzingán de 1814.

El diputado Edén Garcés Medina, de la CDMX, quien se había adherido a una decena de propuestas de Morena o de sus compañeros, apenas en julio registró la única de la que es iniciante para declarar el 24 de octubre como Día Nacional de la Rondalla.

El tabasqueño Jaime Humberto Lastra Bastar propuso en marzo el reconocimiento en el sistema de salud de métodos terapéuticos ancestrales, homeopáticos, complementarios y alternativos. La única iniciativa del sonorense Jesús Antonio Pujol Irastorza planteó en marzo de 2025 fijar las características de una moneda conmemorativa con motivo del Centenario de la creación de la Escuela Militar de Transmisiones.

Plurinominales de bajo rendimiento

Además del diputado Cuauhtémoc Blanco, en la lista de los representantes plurinominales de bajo rendimiento de Morena está Zayra Fernández Sarabia, quien propuso en 2025 fijar las características de una moneda conmemorativa con motivo del centenario de la Escuela Militar de Transmisiones.

También postulada como legisladora plurinominal, la mexiquense Diana Isabel López Orozco es parte de la productividad mínima parlamentaria con solo una propuesta de su autoría, a fin de garantizar el derecho a la consulta de las comunidades indígenas.

Por representación proporcional llegó a su curul el diputado de Jalisco Carlos Ventura Palacios Rodríguez, quien propuso que queden excluidos de supervisión y vigilancia algunos servicios regulados por las leyes financieras.

Tres del PVEM

Otros tres diputados con una sola iniciativa en todo lo que va de la legislatura son Ricardo Gallardo Juárez, del PVEM, quien ha propuesto sustituir el nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por el de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y precisar algunas de sus facultades.

La diputada de Quintana Roo Santy Montemayor Castillo, también del PVEM, igualmente solo tiene una iniciativa propia registrada para garantizar la protección de la mujer en el proceso de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida.

Otro diputado del PVEM con una sola propuesta de su autoría es Héctor Pedroza Jiménez, mexiquense y de representación proporcional, cuya iniciativa busca fijar las características de una moneda conmemorativa con motivo del Centenario de la Escuela Militar de Transmisiones.

Rinden poco tres del PT

El diputado de Chiapas Carlos Morelos Rodríguez, de mayoría relativa de la bancada del Partido del Trabajo, tiene solo una propuesta: permitir que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda autorizar el uso de las armas, municiones y materiales que determine, destinados exclusivamente para la guerra, previa elegibilidad, capacitación y certificación de su uso.

La petista también de mayoría relativa de Zacatecas, Ana Luisa del Muro García, es autora de una iniciativa en todo lo que va de la legislatura a fin de establecer la participación de los gobiernos de todos los niveles y de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos en el acceso al agua potable.

Y sin ninguna iniciativa propia se encuentra el petista Francisco Amadeo Espinosa Ramos, de Chiapas, quien llegó a la Cámara por representación proporcional.