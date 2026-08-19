Anuncia Hidalgo inversión histórica para potenciar el desarrollo industrial

En el marco de la estrategia nacional del Plan México, el gobernador Julio Menchaca Salazar, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la consolidación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán y la reactivación de la Cooperativa La Cruz Azul en Tula de Allende, proyectos que suman una inversión conjunta de 16 mil 600 millones de pesos.

La primera iniciativa contempla un capital de 10 mil 106 millones de pesos para urbanizar más de 910 hectáreas en Zapotlán, proyecto a cargo del desarrollador DEWA-Frontier que iniciará obras en septiembre.

La infraestructura albergará empresas de alta especialización en sectores como farmacéutica, dispositivos médicos, logística y aeroespacial, generando más de 5 mil 100 empleos directos e indirectos.

Por su parte, La Cruz Azul destinará 6 mil 500 millones de pesos para modernizar su planta, construir una nueva línea de producción de cemento y rehabilitar su hospital.

Al respecto, el mandatario Julio Menchaca Salazar enfatizó el impacto de estas acciones para la economía local: “Hacemos oficial la entrega a una empresa que va a hacer referencia puntual a cómo va a desarrollar el Polo de Bienestar de Zapotlán: Dewa, con una inversión de más de 10 mil 100 millones; y también un anuncio importante por parte de una empresa 100 por ciento hidalguense, Cruz Azul, que va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de 6 mil 500 millones”.

Estas inversiones se suman a los 125 mil millones de pesos atraídos por la entidad mediante 120 proyectos privados, posicionando a Hidalgo en el primer lugar nacional de crecimiento de Actividad Económica con un 8.2% al primer trimestre de 2026 y encabezando el avance industrial con un 21% anual.

“El apoyo de usted, presidenta, ha significado para nuestra entidad que estemos en los primeros lugares en crecimiento industrial y generación de empleos”, concluyó el gobernador.