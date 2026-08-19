Jóvenes de Tamaulipas escapan de campo de reclutamiento del crimen organizado 

Dos jóvenes originarios de Reynosa lograron escapar de un centro de reclutamiento del crimen organizado y fueron auxiliados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, informó este miércoles la asociación civil “Amor por los Desaparecidos”.

Edith González, presidenta de la organización, explicó que el rescate ocurrió el domingo, luego de que los jóvenes fueran localizados a la altura del municipio de Burgos, en la zona centro de Tamaulipas, vecino de San Fernando.

Las identidades se mantuvieron en reserva; únicamente se confirmó que ambos son residentes de Reynosa.

De acuerdo con la información difundida, los jóvenes respondieron a anuncios publicados en redes sociales que ofrecían empleos con sueldos atractivos y sin necesidad de contar con estudios profesionales, supuestamente en el estado de Nuevo León.

La credibilidad de la oferta aumentó cuando, mediante números de WhatsApp e Ibox de Facebook, les solicitaron documentos y les hicieron preguntas sobre sus aspiraciones.

Sin embargo, al llegar se dieron cuenta de que se encontraban en un rancho utilizado como centro de reclutamiento del crimen organizado.

Las investigaciones confirmaron que el lugar estaba en Linares, Nuevo León, municipio vecino de Villagrán, Tamaulipas.

Para escapar, los jóvenes caminaron durante aproximadamente dos días entre el monte, desorientados, hasta llegar a Burgos, Tamaulipas.

Al sentirse más seguros, pidieron ayuda a otras personas, quienes los contactaron con sus familiares y estos lo hicieron con el colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”; que a su vez le dio aviso a la Comisión Estatal de Búsqueda.

Personal de la Comisión acudió en su búsqueda y, una vez que los localizó, aplicó los protocolos correspondientes, los puso a disposición de las autoridades y les brindó lo necesario.

Las autoridades exhortaron a la población, especialmente a los jóvenes —uno de los sectores más vulnerables—, a verificar que las ofertas de empleo provengan de empresas reales.

“Este tipo de anuncios es de mucho riesgo. Prácticamente los jóvenes cayeron en el engaño de que les ofrecen grandes cantidades de dinero en poco tiempo; pero también hay que reconocer que, al tratarse de ciudades industriales, donde la mano de obra es bien pagada, es fácil caer en el engaño”, señaló un oficial que tuvo conocimiento del rescate.

El oficial agregó que las investigaciones continúan.