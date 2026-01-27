Controlan fuga de combustible en Tlahuelilpan

Autoridades de Hidalgo reportaron y controlaron una fuga de combustible registrada este martes 27 de enero de 2026 en el municipio de Tlahuelilpan, específicamente en la colonia San Primitivo, sin que represente riesgo para la población, de acuerdo con información oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga de hidrocarburo se presentó en una zona de ductos ubicada en la colonia San Primitivo, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia por parte de autoridades municipales y estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) confirmó que el incidente ocurrió en un tramo de ductos y fue atendido de manera preventiva y controlada.

El Gobierno Municipal de Tlahuelilpan informó que elementos de Protección Civil, Bomberos de Tlahuelilpan y Atitalaquia, así como corporaciones de seguridad, brindaron apoyo intermunicipal para atender la emergencia.

Asimismo, las autoridades detallaron que la atención se realizó de manera coordinada con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

La atención se realiza de manera coordinada con PEMEX y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno”, informó el Ayuntamiento de Tlahuelilpan.

Fuga bajo control y sin riesgo para la población

Después de las 13:30 horas, la SSPH confirmó que la situación quedó totalmente bajo control y no representa riesgo para la población, manteniéndose vigilancia preventiva en el sitio.

Las autoridades reiteraron que no existe peligro inmediato para los habitantes y que la zona permanece resguardada por elementos de seguridad estatal.



@Pemex, instancia responsable de la atención técnica", señaló la Seguridad Pública de Hidalgo en la plataforma X. Respecto a la fuga de hidrocarburo en la colonia San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo brindaron resguardo y protección ante el incidente, coordinando esfuerzos con

La situación se encuentra totalmente bajo control y no representa riesgo para la población. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y, ante cualquier reporte, comunicarse al 911 o 089", agregó.

Recomendaciones oficiales a la población

Aunque la emergencia fue controlada, las autoridades municipales emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población de Tlahuelilpan...

Mantener la calma

No acercarse a la zona afectada

Cerrar puertas y ventanas

Colocar trapos mojados en rendijas de puertas y ventanas

Evitar salir de casa si no es necesario

Seguir únicamente información oficial

Permitir las labores del personal de emergencia

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo mantiene presencia en el lugar para dar seguimiento preventivo y garantizar que no se registren incidentes adicionales relacionados con la infraestructura de ductos.

Las autoridades subrayaron que cualquier actualización será comunicada exclusivamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar desinformación.

