Controlan conato de incendio en pastizal cercano a instalaciones de Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que fue controlado un conato de incendio registrado en un área de pastizal ubicada en la periferia del quemador de la Batería de Separación Litoral, en la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco.

De acuerdo con la empresa, el incidente se presentó en una zona exterior y no afectó las instalaciones de la Refinería Olmeca, por lo que las actividades dentro del complejo se mantienen sin alteraciones.

Pemex precisó que el conato de incendio fue atendido y se encuentra bajo control, sin que se reportara algún incidente al interior de la refinería. La empresa también aclaró que el evento ocurrido en el pastizal es ajeno a la operación de la planta ubicada en Dos Bocas.

Ante la situación, Pemex reiteró que la Refinería Olmeca opera con normalidad y que no se registró ninguna emergencia dentro de sus instalaciones. La precisión busca evitar confusiones entre el incendio ocurrido en el área de pastizal y las operaciones del complejo de refinación.

La Terminal Marítima de Dos Bocas forma parte de la infraestructura petrolera de la región y cuenta con distintas áreas operativas, entre ellas la Batería de Separación Litoral.

El conato se registró específicamente en las inmediaciones de uno de sus quemadores, sin que Pemex reportara afectaciones a la infraestructura de la refinería. La empresa señaló que la situación permanece controlada y que las operaciones de la Refinería Olmeca continúan desarrollándose con normalidad.