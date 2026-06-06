Congreso de Tlaxcala destituye a cabildo de Contla de Juan Cuamatzi

En sesión privada el Congreso de Tlaxcala, con 19 votos a favor y tres en contra determinó destituir e inhabilitar por tres años al cabildo del municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Esta resolución se da, luego de que, el Tribunal de Asociación resolvió a favor de Alejandro Flores Xelhuatzi, presidente de Comunidad de la Sección Segunda de Contla, quien fue ilegalmente destituido por el cabildo.

Ana Ivonne Roldan Xolocotzi

En el dictamen, se argumenta que, conforme a la legislación local, el cabildo de la presidenta Municipal Ana Ivonne Roldan Xolocotzi se extralimito en sus facultades al destituir al presidente auxiliar electo. Luego convocó a una asamblea para nombrar a otra presidenta de Comunidad. Los legisladores recordaron que la ley establece que el único poder facultado para remover a un servidor público es el Congreso del Estado.

Y aunque, el Congreso Local determinó de manera inédita. La resolución no podrá ejecutarse en contra de la alcaldesa Ana Ivonne Roldan Xolocotzi y su cabildo promovieron una Controversia Constitucional 43/2026 promovida ante la Suprema Corte de la Nación.

Habrá que esperar que la Corte de la Nación determine si procede o no la resolución del Congreso de Tlaxcala.