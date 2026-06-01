Congreso declarará hoy validez de causal de nulidad de elecciones 

Con la entrega formal al Senado de los votos aprobatorios de 21 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está lista para declarar la validez de la anulación de elecciones por injerencia extranjera, pasar las elecciones del Poder Judicial a 2028 y permitir que cuatro magistrados electorales vayan a la reelección en ese año.

Aunque ya son 25 los congresos estatales que aprobaron la reforma al Poder Judicial y 24 que avalaron la anulación de elecciones por injerencia extranjera, al Senado llegaron oficialmente 22 votos de la reforma al Poder Judicial y 21 para la nueva causal de nulidad electoral.

Dado que se necesitan 17 congresos estatales para validar una reforma constitucional, ambas cuentan con los votos para ser declaradas válidas hoy lunes, a partir de las 12:00 horas.

Mapa: Jesús Sánchez

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ordenará la publicación de ambos decretos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y deben publicarse a la brevedad, porque con congresos estatales tienen hasta el 5 de junio para adecuar sus respectivas constituciones a la causal de nulidad por injerencia extranjera, dado que comienza la veda de reformas electorales.

La tarde del pasado viernes, menos de 12 horas después de su aprobación en el Congreso de la Unión, las reformas constitucionales del Poder Judicial y para anular elecciones por injerencia extranjera lograron el voto aprobatorio de 21 congresos estatales, por lo que están listas para ser declaradas válidas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el próximo lunes.

Oaxaca fue el primer Congreso estatal en aprobar la reforma al Poder Judicial, mientras que Tabasco fue el primero en aprobar las dos reformas, y Puebla fue el voto 21 de ambas reformas.

Ilustración: Erick Retana.

Esos votos aprobatorios conseguidos en menos de 12 horas fueron de los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz y Zacatecas

Pero al Senado, que además de ser la cámara que mandó los decretos a los congresos estatales también es la sede de la Comisión Permanente, ha recibido 21 votos aprobatorios para la reforma de nulidad por injerencia extranjera, de los 24 que la aprobaron.

Los 21 votos que tiene el Senado para el caso de nulidad de elecciones por injerencia extrannjera son de los congresos de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Reproducir Enrique Inzunza solicitó licencia al Senado tras orden de extradición de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

Así, hasta ayer domingo los Congresos de Baja California, Nayarit y Tamaulipas no habían mandado al Senado su voto aprobatorio para la reforma en materia de nulidad, aunque ya lo aprobaron.

En cuando a la reforma al Poder Judicial, el Senado tiene los votos aprobatorios de los Congresos de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En este caso, los congresos de Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Nayarit no habían enviado sus votos aprobatorios hasta ayer domingo.

Desde la semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, anunció que el próximo 2 de junio iban a estar listas las dos reformas constitucionales, pues se acordó con la Secretaría de Gobernación que el lunes la Comisión Permanente haga la declaratoria de validez.

Ignacio Mier. Foto: Especial.

La reforma al Poder Judicial permite que los magistrados electorales de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez puedan reelegirse para quedarse otros cinco años, por lo que durarán 18 en esos cargos.

am