Aseguran armas blancas y celulares luego de riña en el Penal de Culiacán

Las autoridades aseguraron teléfonos celulares, cargadores, armas blancas y navajas de afeitar después de una riña que dejó siete muertos y un herido al interior del Penal de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal aseguró siete teléfonos celulares, 10 cargadores, siete armas blancas y cuatro cajas con navajas de afeitar al interior del centro penitenciario.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. La revisión concluyó sin incidentes, señalaron las autoridades penitenciarias.

Además de elementos estatales y custodios penitenciarios, participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para brindar seguridad al exterior del inmueble, ubicado en la sindicatura de Aguaruto.

Por la riña y la revisión al interior del penal, las autoridades suspendieron las visitas, lo que dejó a decenas de personas ya formadas sin poder ingresar al Penal de Culiacán.

Hasta el momento, los internos que perdieron la vida han sido identificados como José Antonio, Leonel, Jesús Alexis, Kevin, Alejandro, José Luis y Alonso, con edades de entre 21 y 48 años. Además, se informó que al menos dos internos eran originarios de otras entidades: uno de Baja California y otro de San Luis Río Colorado, Sonora.