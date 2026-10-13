Evacúan sede central del INE en Tlalpan por fuga de combustible en gasolinera

Las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicadas en la alcaldía Tlalpan, fueron evacuadas de emergencia la mañana de este martes debido a un intenso olor a hidrocarburo derivado de la fuga de combustible de una gasolinera cercana.

El organismo electoral afirmó que dicho operativo, realizado por personal de seguridad, ocurrió en orden y siguiendo los planes de contingencia correspondientes en materia de Protección Civil, a fin de salvaguardar la integridad de sus trabajadores.

La emergencia ocurrió alrededor de las 11:00 horas cuando se percibió un fuerte olor combustible y se detectó la filtración en los tanques de almacenamiento de diésel de una estación de servicio situada ente el INE y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), en Periférico Sur.

El combustible se filtró hacia el estacionamiento del INMEGEN, en donde había una fuerte movilización y presencia policiaca, de acuerdo con los testimonios de trabajadores del INE que fueron desalojados.

El INE reportó saldo blanco, ya que ninguna persona resultó lesionada o afectada. En total, 866 empleados fueron desalojados de las instalaciones electorales.

Derivado del reporte de la fuga de combustible la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México atendió el incidente.

Trabajadores del INE harán home office

Hasta el momento, los reportes de autoridades deProtección Civil de la Ciudad de México indican que la fuga en la gasolinera persiste. Por lo tanto, mientras la contingencia continúe, las actividades del INE se mantendrán operando bajo la modalidad de home office.

El órgano electoral aseguró que colabora de manera coordinada con las autoridades competentes. El objetivo principal es atender el incidente y salvaguardar en todo momento la integridad del personal y de las instalaciones.