No se ha acordado que EU ataque lanchas con droga en nuestros mares: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (izquierda), compareció ante la Junta de Coordinación Política del Senado; lo acompaña el senador Ignacio Mier. Foto: Cortesía Senado

Luego de comparecer ante la Junta de Coordinación Política del Senado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Omar García Harfuch, afirmó que no se ha puesto sobre la mesa que Estados Unidos ataque lanchas con droga en mares territoriales mexicanos.

“No ha habido, no se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos, no, sino más bien el intercambio de información”, indicó.

En rueda de prensa, García Harfuch comentó que la Secretaría de Marina ha hecho un extraordinario papel en el decomiso de drogas en los mares territoriales de nuestro país.

Destacó que la Secretaría de Marina decomisó en los últimos días 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Michoacán, sin que hayan intervenido en el mar patrimonial de esta zona o de otra entidad fuerzas de Estados Unidos, pues lo que existe es solo coordinación.

“En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína.

“Estas son millones y millones de dosis que dejan de ingresar, que dejan de venderse en las calles, y millones y millones de dólares que dejan de ingresar a las filas de los criminales”, puntualizó.

Por otra parte, García Harfuch aseguró que las fuerzas federales y el Gabinete de Seguridad, que él coordina, no abandonarán Sinaloa hasta que esté completamente pacificada.

Expuso que el 20 por ciento de las armas que son aseguradas en el país provienen de aquella entidad y comentó que ya no se ven convoyes de grupos delictivos armados haciendo recorridos en la ciudad de Culiacán, como todavía ocurría hace un año.

Omar García Harfuch compareció este martes en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado por el Segundo Informe de Gobierno.

García Harfuch llegó a las 10:18 horas. Lo recibió el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, quien lo acompañó al salón donde se reunió con coordinadores y vicecoordinadores de las bancadas, así como con integrantes de la Mesa Directiva.

"El diálogo y la rendición de cuentas fortalecen a nuestro país", publicó Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, en su cuenta de X.

Horas antes, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios.

Se ubicarán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con capacidad para 18 mil 480 personas; el primero será el de Sinaloa.

"Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo", afirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario informó, además, que, en lo que va del sexenio, las autoridades han detenido a 70 mil 571 personas y asegurado 36 mil 303 armas de fuego y 569.9 toneladas de drogas.

Entre los coordinadores parlamentarios que participaron en la comparecencia del secretario de Seguridad estuvieron Ignacio Mier (Morena), Manuel Velasco (PVEM), Alberto Anaya (PT), Manuel Añorve (PRI), Ricardo Anaya (PAN) y Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano), entre otros legisladores.