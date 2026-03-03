Hallan cuerpo en zona boscosa de Cuernavaca en operativo de búsqueda de Kimberly Joselín

La tarde de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de una joven en la zona norte de Cuernavaca. Autoridades estatales informaron que se realizan peritajes para determinar si se trata de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reportada como desaparecida desde el 20 de febrero.

El hallazgo ocurrió en una zona boscosa sobre la calle Camino al Monte, en la colonia Nueva Jerusalén, cerca de una construcción en obra negra tipo cabaña.De acuerdo con información recabada en el lugar, durante la mañana fueron localizadas prendas de vestir presuntamente pertenecientes a la estudiante, lo que derivó en una búsqueda intensiva en el perímetro.

Horas después, autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención establecidos dentro del operativo interinstitucional desplegado en la zona norte de Cuernavaca.

El área permanece bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Postura oficial de la Fiscalía de Morelos

La Fiscalía informó que personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales realiza las diligencias conforme a protocolos legales y científicos.

Las autoridades trabajan para determinar identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento. La institución subrayó que las investigaciones continúan en curso y que se informará oportunamente sobre avances que puedan hacerse públicos sin afectar el debido proceso.

Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, cursaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. Fue reportada como desaparecida cuando presuntamente se dirigía al Campus Chamilpa o Norte de la universidad.

Según información difundida por la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Adriana Guadarrama, la joven habría abordado una unidad de la Ruta 1 con dirección al campus universitario.

Guadarrama afirmó que la federación entregó en tiempo y forma a las autoridades las grabaciones de videovigilancia obtenidas de cámaras instaladas en unidades del transporte público, con el objetivo de aportar indicios que permitan reconstruir el trayecto de la estudiante.

En un pronunciamiento público sostuvo que la organización ha actuado de manera inmediata y responsable, colaborando con autoridades y acompañando a la familia.

Movilizaciones y toma de instalaciones en la UAEM

El caso ha generado movilizaciones estudiantiles en la UAEM. Este lunes, estudiantes mantienen tomadas las instalaciones de Rectoría en Cuernavaca como parte de las acciones de exigencia de justicia.

La protesta inició con concentraciones y evolucionó hacia la ocupación del edificio central. Los universitarios demandan seguimiento puntual al caso y mayores medidas de seguridad en los campus.

Este martes, alumnos se concentraron en la Puerta 1 del Campus Chamilpa para marchar hacia Plaza de Armas en el centro de Cuernavaca. Los participantes portaron prendas negras como símbolo de protesta y solidaridad.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente la identidad del cuerpo localizado. La determinación dependerá de estudios periciales y procedimientos forenses.

asc