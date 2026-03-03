Pobladores intentan linchar a cuatro personas en Calpulalpan, Tlaxcala

Una turba enardecida intentó linchar a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, en la comunidad de Diaz Ordaz en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.

Elementos de la policía de Tlaxcala tuvieron que rescatar a los dos hombres y a las dos mujeres.

Fue la mañana de este martes cuando, según el grupo de pobladores, sorprendió a dos sujetos y dos mujeres intentando sustraer a una menor de edad, lo que desató la furia e intentaron hacer justicia por propia mano.

Esto provocó una movilización de la policía municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes en medio de la tensión y el reclamo de los habitantes por la falta de seguridad en la comunidad, lograron rescatar a las cuatro personas.

Detienen a sujeto por homicidio en bar

Derivado de trabajos de inteligencia, la Policía de Investigación de Tlaxcala aprehendió a Miguel "N" por los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en un bar del municipio de San Pablo Del Monte, donde el imputado presuntamente lesionó a una mujer y privó de la vida a un hombre.

La Fiscalía de Tlaxcala refrendó su compromiso de abatir el rezago de expedientes del sistema tradicional y garantizar el acceso a la justicia.

JCS