FGR entrega restos de 'El Mencho' a familiares

La mañana de este sábado fue captad la salida de un par de carrozas fúnebres, una de ella con los restos de “El Mencho” desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Un discreto operativo de seguridad acompañó la salida de las carrozas fúnebres mientras varios medios de comunicación seguían al convoy, tras lo cual se supo que una de las carrozas de la funeraria J García López en la colonia Juárez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) este 28 de febrero de 2026 detalló que, después de cumplir con todos los procedimientos necesarios, entregó el cuerpo de Rubén “N” a sus familiares.

También señaló que se realizaron pruebas genéticas para confirmar que existía parentesco entre la persona que solicitó la entrega y el fallecido.

Como se sabe los restos fueron reclamados por un representante legal de la familia, lo que habría permitido su liberación conforme a los protocolos correspondientes.

