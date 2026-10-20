Alumnas de secundaria se intoxican con té helado; son llevadas de emergencia al hospital

Dos estudiantes de secundaria presentaron síntomas de presunta intoxicación luego de ingerir una bebida de té helado en una secundaria ubicada en la colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina, Nuevo León.

Según la información que trascendió la tarde del lunes, las dos menores presentaron malestares luego de beber el líquido mientras se encontraban en las instalaciones de la Secundaria Número 11.

Luego de reportar su condición a las autoridades estudiantiles, se dio parte a los servicios de emergencia y un equipo de paramédicos llegó al plantel escolar para brindar apoyo a las alumnas afectadas.

Una de las menores involucradas –aparentemente la más afectada- fue evaluada y posteriormente trasladada a la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde recibió la atención médica correspondiente. De manera extraoficial ha trascendido que la joven fue intubada.

En la escuela secundaria también hubo presencia de la Policía de Proximidad de Santa Catarina, para coadyuvar en las labores requeridas.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que exactamente causó el malestar en las dos jóvenes; sin embargo, se espera que pronto haya mayor información ya que la botella de té quedó asegurada por las autoridades.

Se prevé que el líquido sea examinado para determinar si existe algún tipo de irregularidad en él, como un componente diferente a los ingredientes habituales del producto.

Hospitalizan a alumnas tras consumir droga

A finales del mes pasado, al menos dos estudiantes fueron hospitalizadas por presuntamente ingerir cristal en las instalaciones de una secundaria de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

La movilización se concentró en la Escuela Secundaria Número 7 “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en la calle Luis G. Urbina y Pipila, en la colonia Martínez.

De acuerdo con la información que se emitió en ese momento, una de las jóvenes fue la que resultó con mayores afectaciones en su salud.

Se mencionó, en aquél momento, que una de las involucradas habría llevado la droga desde su domicilio hasta la escuela, y que la ofreció a otros de sus compañeros.

El grupo de jóvenes consumió el producto y rápidamente presentó complicaciones que derivaron una gran movilización de autoridades educativas de la Secundaria “Fray Servando Teresa de Mier”.

Elementos de la Policía de Monterrey llegaron al sitio para realizar los trabajos correspondientes y mantener el orden en la zona.

Hasta el lugar también arribaron los padres de familia, quienes sostuvieron una reunión de emergencia con los profesores de la secundaria.