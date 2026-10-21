Muere “Motomoto”, hipopótamo de tan sólo 3 años, en el zoológico de Culiacán

Un hipopótamo de tan sólo tres años de edad perdió la vida al interior del zoológico de Culiacán, en Sinaloa. Los médicos veterinarios creen que pudo haber muerto de un choque respiratorio endotóxico, pero realizarán estudios para confirmarlo.

El hipopótamo, nombrado “Motomoto”, había llegado a este zoológico en junio de 2025, junto a una hembra llamada “Gloria”. Ambos fueron adquiridos después de la muerte de Katy, una hipopótama de 50 años que perdió la vida en agosto 2024.

De acuerdo a la información de las autoridades municipales, “Motomoto” no había estado ingresado al recinto nocturno para alimentarse, pero ambos fueron revisados y se observaban normales.

Sin embargo, la mañana del miércoles 21 de octubre, el hipopótamo fue encontrado sin vida dentro del agua. Después de extraerlo, los médicos le tomaron muestras para analizarlas en laboratorio, con la intención de confirmar la causa precisa de su fallecimiento.

A manera de prevención, las autoridades del zoológico le practicaron estudios a su compañera, con el fin de poder evaluar su estado de salud; además, decidieron mantenerla bajo vigilancia.

Para ayudar en la investigación, se notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y después de obtener los resultados, las autoridades se comprometieron a hacer pública la información.

Apenas en septiembre se reportó el fallecimiento de una jirafa de nombre “Yuli”, después de una aparente caída. También, un león blanco murió en 2025, en aparente estado de desnutrición, lo que provocó una revisión general al resto de los animales.

“Motomoto”, un hipopótamo de tan sólo 3 años de edad, que falleció al interior del zoológico de Culiacán Foto: Cuartoscuro

Hallan 32 borregos muertos en Hidalgo

A finales del mes pasado, en el estado de Hidalgo, un rebaño de 22 borregos fue localizado sin vida en un camino de terracería de la zona conocida como Las Pintas, en un punto cercano a los límites territoriales entre Tizayuca y Tolcayuca.

El hallazgo fue realizado después de que un vecino de la región advirtiera sobre la presencia de los animales en un paraje rodeado de vegetación y áreas destinadas al pastoreo.

La cantidad de ejemplares encontrados en un mismo sitio llamó la atención de habitantes de la zona.

Tras difundirse el reporte, surgieron versiones entre vecinos sobre una posible relación con las tormentas eléctricas registradas recientemente en el sector.

Una de las hipótesis planteadas apunta a que los animales pudieron haber sido alcanzados por un rayo; sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Hasta ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó la muerte de los ejemplares.

Tampoco se ha precisado de dónde procedían los borregos ni quién era su propietario o responsable.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del hecho y, en su caso, establecer la causa de muerte de los animales.