Sheinbaum se reúne con gobernadores; afinan política para construcción de vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne este miércoles con gobernadores de diversas entidades y el gabinete, para afinar la política de construcción de viviendas para lo que resta del sexenio.

En Palacio Nacional, supervisamos resultados de Vivienda para el Bienestar junto con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales; acordamos agilizar trámites y reforzar la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Este noble programa avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio en beneficio de 12 millones de familias mexicanas”, informó la presidenta a través de sus cuentas tras de redes sociales.

A Palacio Nacional arribaron la mayoría de los gobernadores (excepto Campeche y Chihuahua), además de 400 presidentes municipales de las localidades donde se desarrolla el plan de vivienda.

Además, del gabinete presidencial se encuentran en la reunión, los titulares de Infonavit, ISSSTE, Fovissste, Conavi, las titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Agricultura, y de Gobernación.

Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, destacó que se pidió a los gobernadores y presidentes municipales acelerar los trámites de permisos y licencias para iniciar la construcción de viviendas.

Se firmó un convenio de colaboración para que los municipios nos ayuden a reducir los costos de pago de licencias, permisos, etcétera, y que sea más rápido”, comentó la funcionaria.

También se encuentran la consejera jurídica, Luisa María Alcalde; y el coordinador de políticas de la presidencia, Arturo Zaldívar.

De acuerdo con la información vertida en la rueda de prensa del pasado 14 de septiembre, el gobierno de México invierte cerca del 1.2 por ciento del PIB, equivalentes a 370 mil millones de pesos para la compra de terrenos, la elaboración de los proyectos, la obra civil y los trámites de escrituración.

Gobierno federal pagará obra hidráulica de Jalisco

Por Ximena Mejía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal pagará en su totalidad una obra hidráulica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuya inversión podría ser entre 12 y 13 mil millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo informó que este martes se reunió con el titular de la Conagua, Efraín Morales, con quien estableció la medida para evitar que el estado se endeude.

Es una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ayer me vi con Efraín (Morales). Todavía mañana hay una reunión con el gobierno de Jalisco. El gobierno federal va a aportar los recursos", anunció.

La mandataria federal indicó que el gobierno de Jalisco invierte alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en una planta potabilizadora. La decisión de apoyar a Jalisco se basa en evitar que la entidad emecista no se endeude y ayudar a la población de Jalisco.

El gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos. Y de acuerdo con lo que me informa Efraín, son alrededor de 12 mil millones, 13 mil millones (la obra de apoyo).

Agregó que "mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a los 2 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el gobierno de Jalisco".

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había advertido que se debían completar obras hídricas que quedaron pendientes en la administración estatal pasada, como fue la Presa de El Zapotillo, que tuvo que hacer el exgobernador, Enrique Alfaro Ramírez.