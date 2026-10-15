SEP convoca a estudiantes a concurso de calaveritas; ganadores irán a la mañanera

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a estudiantes de escuelas públicas de quinto y sexto de primaria, secundaria, bachillerato y universidad a participar en el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias sobre personajes históricos, cuyo registro estará abierto del 14 al 26 de octubre.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que las y los ganadores de las tres categorías serán invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum a la conferencia matutina, donde darán a conocer sus composiciones.

Cuartoscuro / Mireya Novo

Las calaveritas deberán ser originales e inéditas y podrán escribirse en español o en alguna lengua indígena nacional, acompañadas en este último caso de una traducción al español.

Los textos deberán abordar a personajes de la historia de México. Para primaria y secundaria deberán tener de cuatro a seis estrofas; para bachillerato y universidad, de seis a 12. Cada estrofa deberá contar con cuatro versos.

La participación es individual y cada estudiante podrá registrar una sola composición.

El registro se realiza en la página oficial de la convocatoria: https://dggeyet.sep.gob.mx/convocatoria_calaverita_literaria_2026/#!/

La convocatoria completa puede consultarse en el sitio de la SEP.