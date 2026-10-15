Mario Delgado cuestiona el uso de IA para sustituir la lectura

El secretario de Educación Pública defendió la lectura como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico; también se refirió a las medidas para regular el uso de celulares en las escuelas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, advirtió que recurrir a la inteligencia artificial (IA) para escribir textos o resumir libros con el propósito de evitar su lectura puede limitar el ejercicio de reflexión y pensamiento crítico.

“Cuando escribimos nos enfrentamos al misterio de nuestra mente, nos sumergimos en el desafío de construir mundos, darles estructura, coherencia y una trama”, afirmó al entregar el Premio Primera Novela 2026 de Amazon, en su sexta edición.

El funcionario sostuvo que ese proceso no ocurre cuando se delega la escritura a la inteligencia artificial o se solicita un resumen para ahorrarse la lectura, pues, dijo, en ambos casos se renuncia a una parte de lo que nos hace humanos.

Delgado vinculó la lectura con el desarrollo de aprendizajes profundos y la formación del pensamiento crítico, objetivos que, afirmó, forman parte de la Nueva Escuela Mexicana.

Durante el acto, realizado en la Secretaría de Educación Pública, también defendió las medidas gubernamentales para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

Señaló que la regulación busca proteger el bienestar, la privacidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos asociados con los algoritmos y el uso de plataformas digitales.

La SEP ha informado que la regulación del uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas entrará en vigor el próximo 3 de noviembre.

Además, el 14 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, que establece obligaciones para las plataformas digitales en materia de protección de menores.

En el mismo acto, Delgado entregó el Premio Primera Novela 2026 a Yobaín Vázquez Bailón, autor de La Travestiada, quien recibió 250 mil pesos. Los otros finalistas fueron Yol Segura, por Vimos casas hundirse, y Berenice Andrade Medina, por Nadie recuerda su propia muerte.