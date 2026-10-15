Celebra Sheinbaum ubicación de México en la OCDE; espera crecimiento en próximos años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que el país se ubicara en el séptimo lugar entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2026. Asimismo, destacó que una de las características de la economía mexicana es la distribución de la riqueza a través de los programas sociales.

Sheinbaum reconoció que en 2025 se tuvo un crecimiento bajo porque estaban en gestación proyectos de infraestructura, por el incremento del precio del petróleo y a los aranceles impuestos por Estados Unidos, y confió en que en 2027, con los proyectos de infraestructura en curso, se tenga un mejor desempeño en la economía.

Creemos, además, en la distribución de la riqueza a través dl salario y de los programas del bienestar y de que se paguen los impuestos que se tienen que pagar, que no haya evasión, que no haya corrupción. Si continuamos con ese modelo.

“El 25 se creció poco, primero porque era el primer año, donde iniciaban los proyectos de infraestructura. Pero, además, nos cayeron los aranceles y particularmente la industria automotriz que había venido empujando de manera importante la inversión privada, la extranjera, pues se detuvo por los aranceles”, puntualizó.

Recalcó que la economía es manejada de manera responsable y descartó que se vayan a atender las críticas y planteamientos hechos por el ex secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, y por ex presidentes del PAN, que, afirmó, solo apoyaban a empresarios y no a la población.

“El neoliberalismo se acabó en México. Ya no va a regresar, porque demostró que empobreció al pueblo. ¿Ustedes creen que el pueblo de México va a optar por ese modelo de nuevo? Pues muy difícilmente, porque hoy vive mejor.

Ahora esos son los que nos vienen a dar consejos imagínense, Guillermo Ortiz, es el del Fobaproa. Ahora resulta que es el analista financiero que nos tiene que decir lo que debemos hacer. Para nosotros no representan mucho sus recomendaciones”, comentó.