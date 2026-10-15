Ataque a balazos en límites de Monterrey y San Pedro deja dos muertos

Un ataque a balazos ocurrido este jueves dejó como saldo dos personas sin vida. Los trágicos hechos se registraron en la frontera entre los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron encontradas a bordo de un automóvil compacto, lo que desencadenó de inmediato una fuerte movilización policiaca y caos vial en la zona metropolitana.

El reporte preliminar a los números de emergencia se emitió poco después del mediodía. El incidente tuvo lugar específicamente en la rampa que conecta las transitadas avenidas Gómez Morín con Morones Prieto.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar de los hechos, las víctimas quedaron al interior de un automóvil Vento negro con placas RKT-631-C de Nuevo León y hasta el momento no han sido identificadas por las autoridades.

La unidad circulaba sobre el paso elevado con dirección al poniente, rumbo al ayuntamiento de San Pedro cuando fue interceptada por sujetos armados quienes dispararon a los tripulantes, por lo que ésta terminó junto al barandal de contención.

Tras confirmarse el ataque, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de otras corporaciones de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área e iniciar las indagatorias correspondientes.

Este fuerte despliegue de seguridad ha ocasionado un intenso tráfico vehicular en las inmediaciones, afectando a cientos de automovilistas que transitan entre ambos municipios.

Las autoridades se encuentran a la espera de la revisión de las cámaras de monitoreo y seguridad del sector C4, con el objetivo de obtener datos precisos que permitan dar con el paradero de los agresores.