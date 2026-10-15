Hospitalizan a jovencita tras ser atacada con tijeras en Tamaulipas

Una joven permanece internada en un hospital de Tampico, Tamaulipas, luego de ser atacada con unas tijeras por otra mujer el miércoles por la noche en el centro de esa ciudad, de acuerdo con el reporte de la base de brigadistas voluntarios de la zona sur.

Los hechos ocurrieron entrada la noche, en el cruce de las calles José de Escandón y Benito Juárez.

Los cuerpos de emergencia no dieron a conocer la identidad de la mujer, pero señalaron que presentaba un golpe en el cráneo, dos heridas en el brazo izquierdo y la más delicada en la región maxilar del lado izquierdo. Una vez que le brindaron los primeros auxilios, procedieron a trasladarla a un centro hospitalario.

En las declaraciones recabadas, la víctima señaló que salió de un domicilio y que, repentinamente, la presunta agresora la sorprendió y la atacó a golpes y luego con las tijeras.

Aparentemente, la agresora alcanzó a escapar, aunque las autoridades llegaron al sitio para tratar de localizarla.

Los oficiales señalaron que al parecer, había una diferencia entre ellas pero si les preocupó la agresividad que mostró la atacante, así como lo poco común del arma utilizada.