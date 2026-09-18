Defensa informa que inhiben cuatro drones de traficantes en la frontera

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que fueron inhibidos cuatro drones del crimen organizado del lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, como parte de la Operación Águila Alta.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Irapuato, Guanajuato, el titular de la Defensa Nacional, explicó que los drones

no portaban armas ni artefactos explosivos y que la Operación Águila Alta conjunta con Estados Unidos inició el 7 de septiembre y concluirá el próximo lunes 21.

Hasta el momento, únicamente se han inhibido cuatro drones, los cuatro del lado mexicano. Son drones sin armas, artefactos explosivos. Los utilizan únicamente para vigilar las rutas que emplean los migrantes", expuso.

El funcionario explicó que las autoridades estadounidenses no han inhibido drones durante el operativo, pese a que uno de los drones fue localizado en su territorio.

Trevilla Trejo indicó que ese dron fue inhabilitado en Estados Unidos, regresó a territorio mexicano y, tras el intercambio de información, las autoridades lograron hacerlo descender y detuvieron a su operador, quien se dedicaba al cruce ilegal de personas.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que han disminuido los hallazgos de narcotúneles en la frontera con Estados Unidos.

El titular de la Defensa Nacional fue consultado sobre un túnel localizado entre San Diego y Tijuana, al respecto, confirmó que las autoridades de Estados Unidos notificaron a México sobre el hallazgo y que se atendió por parte de las autoridades mexicanas. Destacó que existe una coordinación estrecha con las autoridades estadounidenses para atender estos casos.