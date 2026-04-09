Concluye Gobierno de México reparación a víctimas del accidente del tren interoceánico

El Gobierno de México informó a la ciudadanía la conclusión del proceso de reparación integral derivado del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, a la altura de Salina Cruz.

Desde el primer momento, el Estado mexicano asumió este hecho con absoluta responsabilidad, colocando en el centro a las víctimas y a sus familias, bajo un enfoque humanista, de cercanía y respeto a la dignidad de las personas.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación coordinó un esfuerzo interinstitucional sin precedentes, en el que participaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Fiscalía General de la República; la Secretaría de Marina; el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; instituciones de salud federales y el gobierno de Oaxaca.

Este trabajo permitió garantizar atención médica especializada, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y la integración de los expedientes necesarios para la reparación integral del daño.

Se desplegaron 236 servidoras y servidores públicos para brindar atención directa y personalizada a las víctimas y sus familias en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, asegurando que nadie quedara fuera del proceso por razones de distancia o condición social.

Como resultado de este esfuerzo coordinado, el 100 % de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas. Por razones de protección y a solicitud de las víctimas, no se señalan públicamente los montos erogados.

No obstante, se informa que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral, garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso.

La reparación integral no se limitó a una compensación económica: implicó atención médica continua, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y un trato humano y cercano, reconociendo que detrás de cada número hay historias, familias y proyectos de vida que merecen respeto.

Con la conclusión de estos trabajos, el Estado mexicano cumple con su responsabilidad y reafirma su compromiso con la justicia, la verdad y la atención digna a las víctimas.

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