Conagua cancela sesiones públicas del CTOH sin sustento jurídico ni administrativo

En una decisión sin respaldo jurídico o administrativo, que abona a la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas en temas considerados de seguridad nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) canceló definitivamente las sesiones públicas del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), previstas en el artículo 17 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del CTOH, publicadas el 17 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Parte Pública: Será de carácter informativo y de acceso a toda la nación; se transmitirá por medios de comunicación digitales", establece el acuerdo firmado por Germán Martínez Santoyo, entonces director general de la Conagua.

Según estos lineamientos, las sesiones del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas tienen como objetivo integrar, pronosticar y analizar el estado y la evolución de las condiciones hidrometeorológicas e hidrológicas de México, así como los posibles impactos de fenómenos naturales.

En la "Parte Pública" de las sesiones, que se transmitía en vivo en la página oficial de la Conagua en Facebook, la ciudadanía, especialistas y medios de comunicación se enteraban de la trayectoria de huracanes, temporales de lluvias, alertas por posibles desbordamientos de presas, atención de emergencias, avance de la sequía, almacenamiento de agua en el Sistema Cutzamala, balance de lluvias a nivel nacional, previsiones del clima y nivel de llenado de las 210 principales presas del país.

Históricamente, estas sesiones informativas tenían una audiencia promedio de entre 500 y mil 500 espectadores en vivo, y de dos mil a cinco mil reproducciones posteriores.

Cabe destacar que los datos expuestos en el CTOH, de trascendencia nacional, eran replicados por la prensa, con el fin de que pudieran llegar a más personas y, en su caso, actuar en consecuencia ante, por ejemplo, crecidas de ríos o deslaves que representaran un riesgo para su vida o su patrimonio.

Un simple boletín

En respuesta a una solicitud de información presentada por Excélsior a través del portal "Transparencia para el Pueblo", la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que las sesiones públicas del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, que desaparecieron sin previo aviso después del 14 de abril, hace 13 semanas, migrarán a un formato de boletín informativo.

"No existe suspensión de las funciones técnicas del Comité; existe un ajuste que corresponde únicamente al mecanismo de difusión pública de la información, el cual se encuentra en proceso de revisión y actualización, con el propósito de migrarlo a un formato de boletín de carácter informativo para su posterior disponibilidad en los medios digitales oficiales de esta Comisión", indicó.

De esta forma, se confirma la cancelación definitiva de las sesiones públicas del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, en plena temporada de lluvias y huracanes, y cuando el fenómeno de El Niño cobra fuerza rápidamente en el océano Pacífico, con el riesgo de convertirse en uno de los más intensos de la historia y tener graves consecuencias para México.

En una búsqueda realizada por este diario, se observó que las transmisiones en vivo del CTOH realizadas desde 2022 fueron eliminadas por Facebook, como parte de una nueva política de almacenamiento de videos, sin que la Conagua realizara un respaldo.

Sin fundamento

En la solicitud de información se pidió a la Conagua justificar la suspensión de la "Parte Pública" del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH) y explicar con base en qué criterios las sesiones se realizaban cada 15 días desde abril de 2024, y no una vez por semana, como establecen las Reglas de Operación y Funcionamiento publicadas en el DOF.

En respuesta, señaló que "El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH) continúa sesionando conforme a lo previsto en sus Reglas de Operación y Funcionamiento, es decir, de forma ordinaria una vez por semana y de manera extraordinaria cuando las condiciones meteorológicas, hidrológicas o hidrometeorológicas lo requieren". (sic)

Sobre los criterios jurídicos o administrativos que respaldan su decisión de suspender las sesiones informativas abiertas al público, únicamente manifestó que, después de efectuar una búsqueda minuciosa, exhaustiva, razonable y congruente de la información requerida en los archivos físicos y electrónicos, así como en las bases de datos de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, "no se localizó expresión documental alguna, en los términos planteados en sus requerimientos de información, sin que sea necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme su inexistencia".