Sistema Cutzamala logra su mejor nivel en la última década gracias a las lluvias de 2026

La temporada de lluvias 2026 ha traído un respiro histórico para el Valle de México. El Sistema Cutzamala mantiene una racha ascendente de recuperación, garantizando un abasto de agua sin precedentes en los últimos años para la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema Cutzamala ha registrado una recuperación extraordinaria. De acuerdo con los reportes más recientes, el sistema hídrico ha alcanzado un almacenamiento total de 559.195 millones de metros cúbicos de agua disponible.

Esta cifra representa un 71.46% de llenado total, convirtiéndose en el mejor registro para estas fechas en los últimos 10 años.

La Planta Potabilizadora "Los Berros" procesa y envía actualmente un promedio histórico de 15 mil litros por segundo al Valle de México. Ernesto Méndez

¿Cuánto ha recuperado el Cutzamala desde que iniciaron las lluvias?

Según los datos oficiales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), la cuenca inició su fase de recuperación el pasado 4 de junio. Desde esa fecha, el sistema ha logrado captar y ganar 33.60 millones de metros cúbicos de agua, alejando el fantasma del "Día Cero".

Nivel actual de las presas del Sistema Cutzamala

El sistema se alimenta principalmente de tres embalses. Así se encuentra su nivel de almacenamiento actual:

Presa Valle de Bravo (Estado de México): 79.07%

79.07% Presa Villa Victoria (Estado de México): 66.40%

66.40% Presa El Bosque (Zitácuaro, Michoacán): 61.28%

Las autoridades de la OCAVM regulan el flujo de agua hacia el Valle de México para mantener un equilibrio y evitar el desbordamiento de las presas. Ernesto Méndez

Abasto de agua histórico para CDMX y Edomex

La excelente noticia del aumento en los niveles de almacenamiento se traduce directamente en beneficios para los ciudadanos. Citlalli Peraza, directora general del OCAVM, confirmó que actualmente se están enviando 15 mil litros por segundo al Valle de México desde la Planta Potabilizadora "Los Berros".

"Esta es una de las dotaciones más altas que se han dado en la historia del sistema", destacó Peraza, asegurando el suministro para millones de habitantes de la capital y zona conurbada.

Proyecciones para octubre 2026: ¿Se llenará al 100%?

De acuerdo con estimaciones reveladas recientemente, se proyecta que para el 31 de octubre, fecha en la que concluye oficialmente la temporada de precipitaciones en la región, el Sistema Cutzamala alcance un tope del 98% de llenado. Esta cifra sería muy similar al exitoso cierre de 2025, cuando se alcanzó un 97.4%.

El Sistema Cutzamala registra un 71.46% de almacenamiento, alejando el riesgo de cortes severos de agua en la región. Ernesto Méndez

Sin embargo, la ingeniera Citlalli Peraza aclaró una duda frecuente entre la población: las presas no llegarán al 100% de su capacidad.

Para garantizar la seguridad y evitar riesgos de desbordamiento que afecten a las comunidades aledañas a los embalses, las autoridades regulan los niveles enviando un mayor caudal de agua hacia el Valle de México, manteniendo un equilibrio perfecto entre abasto y protección civil.