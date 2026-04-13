Con WhatsApp y redes sociales, buscan cazar a delincuentes en la frontera

Por primera vez, la Patrulla Fronteriza de San Diego y la Fiscalía General de Baja California lanzaron una campaña conjunta para localizar a los diez delincuentes más buscados en la región.

La patrulla fronteriza del sector de San Diego se enorgullece de lanzar la iniciativa Se Busca Información en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE)”, informó la agencia estadunidense.

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Agregó que “esta campaña binacional solicita la ayuda del público para capturar a peligrosos criminales involucrados en el contrabando de personas, homicidio agravado y otros delitos violentos a lo largo de la frontera entre San Diego y Tijuana”.

Los incluidos en la lista de los diez más buscados en la región cuentan con órdenes de arresto vigentes en los Estados Unidos o en México.

Se trata de tres mujeres y siete hombres identificados por nombres y fotografías de sus rostros.

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A diferencia de los protocolos judiciales en México, con los que se cubre parcialmente el rostro de sospechosos y solo se revelan sus nombres de pila mientras no se demuestre su culpabilidad, en Estados Unidos las autoridades identifican a los buscados con nombres completos y las fotografías más actuales disponibles.

El oficial Gerardo Gutiérrez, de la Patrulla, dijo que la campaña se divulga principalmente en redes sociales.

La Patrulla unió al anuncio dos videos breves, uno en inglés y el otro en español.

Estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades de Baja California para llevar a estos individuos ante la justicia”, dijo el portavoz.

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Comentó que la participación del público es esencial; puede proporcionar informes de manera anónima mediante llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de WhatsApp.