Coadyuva ISSSTE con la justicia y los derechos sociales impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, afirma Martí Batres

Al destacar los avances presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, subrayó que el organismo contribuye a garantizar la justicia y los derechos sociales impulsados en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el día de hoy su Segundo Informe de Gobierno. En él destaca la estabilidad económica, el desarrollo, la obra pública, pero también los temas sociales y, particularmente, entre estos, la salud y la vivienda, que competen al ISSSTE, entre otras instituciones. (...) El ISSSTE coadyuva con la justicia social y los derechos sociales, especialmente en materia de salud, también en vivienda y en otras áreas”, compartió en redes sociales.

Batres Guadarrama comparó el abandono registrado durante el periodo neoliberal con los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación, entre ellos la construcción de 33 hospitales —cinco pertenecientes al ISSSTE—, la contratación de personal médico especialista y el incremento de camas censables.

En el caso del ISSSTE, en el periodo histórico de construcción del ISSSTE, entre 1960 que se creó y 1982 que empezó el periodo neoliberal, se construyeron 5 mil 500 camas censables. En cambio, en el periodo neoliberal se construyeron mil 600 camas censables solamente durante 36 años”, enfatizó.

Aseguró que actualmente se trabaja en recuperar el ritmo de crecimiento de la infraestructura médica mediante el rescate, la rehabilitación y la construcción de hospitales.

Refirió que en su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta de México reportó avances en programas fundamentales como Salud Casa por Casa, y el Servicio Universal de Salud.

Sobre el rubro de vivienda, el director general del ISSTE resaltó la meta de la Presidenta Sheinbaum Pardo de construir un millón 800 mil viviendas para familias de bajos ingresos y personas trabajadoras, y enfatizó que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) contribuirá con 200 mil hogares.