Guardia Nacional se consolida con 115 mil 979 elementos en todo México

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En el último año, se ha avanzado en la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad para el Gobierno de México, con 115 mil 979 integrantes, se detalló en el Segundo Informe de Gobierno.

En el documento enviado por la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión, se detalla que del total de elementos de esta corporación, 109 mil 110 pertenecen a la Fuerza de Seguridad Pública, 3 mil 829 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 3 mil 040 son personal de confianza.

La Guardia Nacional, tercera fuerza que integra la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), junto con el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, mantiene un despliegue permanente de 100 mil 848 efectivos operativos en las 32 entidades del país.

Salvador Gómez

Además, la corporación cuenta con 909 unidades especializadas para atender la seguridad en las carreteras de jurisdicción federal, se detalló en el Segundo Informe de Gobierno.

Actualmente, el personal de la Guardia Nacional dispone de 254 mil 823 armas de fuego: 107 mil 092 cortas, 111 mil 348 largas y 36 mil 383 de otro tipo; así como de 33 aeronaves y 21 mil 909 vehículos de diferentes características.

Se detalló que, del total de vehículos terrestres, en el último año se entregaron 2 mil 015 nuevos.

Este equipamiento favorece el cumplimiento de sus funciones, tales como vigilancia, operaciones de búsqueda y rescate, patrullaje de zonas remotas, respuesta rápida a emergencias, análisis de siniestros y traslados de personal”, se explicó en el documento.

Se indicó que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, inició la construcción de 55 cuarteles para los órganos de mando y control, unidades operativas y organismos de apoyo administrativo y logístico, de los cuales 34 fueron concluidos, 20 están totalmente equipados y 21 están en proceso de edificación.

Especial

En materia de profesionalización del personal, en el mismo periodo del Informe, del Sistema Educativo Militar egresaron 523 elementos con la licenciatura en Seguridad Pública del Heroico Colegio Militar y el Colegio del Aire.

Otros mil 176 efectivos terminaron su instrucción como sargentos especialistas en Seguridad Pública de la Escuela Militar de Clases de las Armas del Servicio de Policía Militar y de la Guardia Nacional.

Se capacitó y profesionalizó a 43 mil 117 efectivos en mil 438 actividades académicas, a través de los procesos de formación inicial, formación continua y educación formal.