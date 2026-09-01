¡Cubierta de hielo! La Marquesa se pinta de blanco tras intensa granizada

Una intensa tromba acompañada de fuerte lluvia y granizo sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona de La Marquesa, lo que provocó severas complicaciones viales sobre la carretera México-Toluca y la autopista Lerma-La Marquesa.

Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

Durante la tarde, conductores que transitaban a la altura de la comunidad de Salazar reportaron un repentino descenso en la visibilidad debido a una densa capa de neblina. Además, la acumulación de hielo sobre el asfalto y los encharcamientos en la vía de cuota derivaron en un avance a vuelta de rueda y diversos vehículos varados.

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La acumulación de granizo convirtió el tramo en una pista resbaladiza, atrapando a decenas de personas en filas kilométricas mientras intentaban salir de la zona serrana.

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Los testimonios de quienes quedaron atrapados en la autopista reflejan los momentos de tensión generados por el mal clima y la falta de respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia.

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"Me tocó una tromba de regreso muy fuerte, varios coches quedaron varados y ninguna autoridad para apoyar. De hecho, yo tenía una cita en la Ciudad de México y llegué un poquito tarde porque sí me aventé como 50 minutos ahí en el punto de Salazar", relató Rolando Enríquez Cid, automovilista afectado.

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Ante la presencia de lluvia y granizo en este tramo carretero, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, encender las luces intermitentes, reducir la velocidad y guardar una distancia considerable entre vehículos para evitar colisiones.