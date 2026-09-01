¡Cubierta de hielo! La Marquesa se pinta de blanco tras intensa granizada
Las complicaciones del tránsito vehicular impactaron tanto la carretera libre México-Toluca como la autopista Lerma-La Marquesa.
Una intensa tromba acompañada de fuerte lluvia y granizo sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona de La Marquesa, lo que provocó severas complicaciones viales sobre la carretera México-Toluca y la autopista Lerma-La Marquesa.
Durante la tarde, conductores que transitaban a la altura de la comunidad de Salazar reportaron un repentino descenso en la visibilidad debido a una densa capa de neblina. Además, la acumulación de hielo sobre el asfalto y los encharcamientos en la vía de cuota derivaron en un avance a vuelta de rueda y diversos vehículos varados.
La acumulación de granizo convirtió el tramo en una pista resbaladiza, atrapando a decenas de personas en filas kilométricas mientras intentaban salir de la zona serrana.
Los testimonios de quienes quedaron atrapados en la autopista reflejan los momentos de tensión generados por el mal clima y la falta de respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia.
"Me tocó una tromba de regreso muy fuerte, varios coches quedaron varados y ninguna autoridad para apoyar. De hecho, yo tenía una cita en la Ciudad de México y llegué un poquito tarde porque sí me aventé como 50 minutos ahí en el punto de Salazar", relató Rolando Enríquez Cid, automovilista afectado.
Ante la presencia de lluvia y granizo en este tramo carretero, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, encender las luces intermitentes, reducir la velocidad y guardar una distancia considerable entre vehículos para evitar colisiones.