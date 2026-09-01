Monzón y tormenta 'Marie' azotarán más de 20 estados este miércoles
La interacción de la tormenta tropical Marie, el monzón mexicano y dos ondas tropicales provocará un escenario de lluvias severas y altas temperaturas.
Un ambiente meteorológico de extremos se prevé para las próximas horas en el territorio nacional. La combinación del monzón mexicano, la tormenta tropical Marie, la onda tropical 35 atravesando el sur y la aproximación de la onda tropical 36 a la Península de Yucatán desatarán desde lluvias muy fuertes hasta sofocantes olas de calor en varios estados del país.
Lluvias fuertes y riesgo de inundaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que las precipitaciones más intensas afectarán a Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Michoacán, donde se esperan lluvias muy fuertes.
Asimismo, se prevén lluvias fuertes en más de 15 entidades, entre ellas Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, además de chubascos en la Ciudad de México, Nuevo León y Tabasco.
¡Toma precauciones! Las autoridades advierten que los acumulados de agua podrían generar desbordamiento de ríos, encharcamientos, inundaciones y deslaves, por lo que piden atender las recomendaciones de Protección Civil.
Sofocante calor: termómetros llegarán a 40 y 45 °C
A pesar del agua, el ambiente caluroso no dará tregua. Durante la tarde persistirá una onda de calor sobre el norte y zonas del litoral del Pacífico y del Golfo.
Las temperaturas más extremas (40 a 45 °C) impactarán zonas de:
En tanto, regiones de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Guerrero, Tabasco y la Península de Yucatán rondarán entre los 35 y 40 °C.
Vientos fuertes, oleaje alto y frío madrugador
En las costas del Pacífico la situación requerirá atención marítima: se espera mar de fondo y olas de hasta 3.5 metros de altura en Baja California Sur, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Las rachas de viento en el noroeste podrían alcanzar hasta los 70 km/h, con riesgo de caída de árboles y espectaculares.
En contraste con el calor diurno, las zonas altas y serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.
Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, vestir ropa ligera de manga larga y no arriesgarse a cruzar corrientes de agua o ríos crecidos.