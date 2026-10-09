A un año de las inundaciones, comunidades de Hidalgo aún esperan reparaciones 

A doce meses de las afectaciones provocadas por la vaguada monzónica de octubre de 2025, la recuperación de las comunidades golpeadas por las lluvias en Hidalgo continúa sin concretarse por completo, mientras las precipitaciones recientes han vuelto a encender las alertas entre habitantes que todavía enfrentan daños en sus viviendas y caminos, además del temor de que una nueva crecida de los ríos agrave la situación.

Aunque los gobiernos estatal y federal han informado sobre la ejecución de 375 obras de rehabilitación y trabajos en 50 puentes, pobladores de las zonas afectadas consideran que los avances no han sido suficientes para devolverles condiciones de seguridad.

En diversas localidades, aseguran, las propias familias han tenido que asumir parte de las labores para recuperar sus hogares y espacios comunitarios.

La preocupación aumenta ante las condiciones en las que permanecen algunos puntos dañados.

Habitantes señalaron que en una de las zonas afectadas únicamente se colocaron montones de piedra, medida que, desde su perspectiva, no ofrece garantías frente a una eventual nueva inundación.

“Nos estamos levantando solos, pero si vuelve a llover, el río se va a meter otra vez”, expresó una vecina, al describir la incertidumbre que prevalece entre quienes intentan reconstruir su patrimonio, ya que no cuentan con recursos suficientes para cambiar de residencia.

El panorama también refleja dificultades en la conectividad de distintas comunidades de la Huasteca y la Sierra hidalguense. Al menos 10 pasos provisionales han presentado daños, lo que ha provocado que algunas localidades vuelvan a quedar incomunicadas y enfrenten complicaciones para trasladarse.

A pesar de los anuncios oficiales sobre la construcción de nuevas estructuras y la rehabilitación de infraestructura, las obras definitivas continúan pendientes en distintos puntos.

Para los pobladores, la demora representa algo más que un problema de movilidad: significa permanecer expuestos a las lluvias, sin la certeza de contar con caminos seguros o protección suficiente para sus viviendas.

La emergencia también mantiene la búsqueda de cinco personas reportadas como desaparecidas, un pendiente que prolonga el impacto de la tragedia entre sus familiares y las comunidades involucradas.