Ejecutan a joven afuera de su casa tras ofrecerle empleo falso en Tlaxcala

En Tlaxcala, un joven fue ejecutado en las puertas de su casa, esto luego de que un hombre fue a buscarlo para ofrecerle un trabajo falso, una vez que el joven salió y lo tuvo de frente, el sujeto le disparó a quemarropa.

Los hechos se registraron en la calle República de Puerto Rico, en la Segunda Sección de la comunidad de Teotlalpan, en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

Los primeros reportes indican que el ataque fue directo, ya que el sujeto llegó y pregunto por la víctima, de nombre Daniel R, y una vez que el joven de 22 años salió, le disparó en el cuello y el pecho, por lo que sus familiares pidieron apoyo al número 911.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Elementos de la policía municipal y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona.

Personal especializado en homicidios dolosos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo.

Además de abrir una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos violentos.