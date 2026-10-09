Asesinan a puñaladas a 'Kira' y dejan a sus 11 cachorros huérfanos

Un hecho de crueldad animal generó indignación entre los habitantes de la colonia Canal 58, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego de que un sujeto atacara a puñaladas con un arma blanca a "Kira", una perrita de un año y ocho meses de edad.

El ataque ocurrió sobre el cruce de las calles Barra de Navidad y Puerto Melaque. La muerte de la mascota provocó consternación en la comunidad, debido a que acababa de dar a luz y dejó a una camada de 11 cachorros que aún dependían completamente de su leche materna para sobrevivir.

De acuerdo con testimonios de la propietaria —quien prefirió omitir su nombre por motivos de seguridad—, el agresor huyó de la escena a bordo de una bicicleta inmediatamente después de cometer la agresión, momento que fue captado en video por vecinos del sector.

"Me llama mi mamá y me marca, me dice que acabaron de matar a la perrita, la apuñalaron. Me empiezan a mandar mis primas y vecinos el video del muchacho cuando ya se da a la fuga en una bicicleta", relató la dueña de Kira.

Temor a represalias y denuncia penal

La familia confirmó que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, la cual dio apertura a una carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable por el delito de maltrato y crueldad animal.

Sin embargo, la denunciante expresó su temor ante la falta de una detención inmediata, señalando que vecinos que intentaron defender a la perrita durante la agresión también fueron amenazados por el sujeto.

"Que si no lo detienen, no quiero que vaya a haber represalias contra uno, porque sabe el domicilio, no queremos que vaya a causar algún daño aquí contra la gente", advirtió la afectada.

Hasta el momento, las autoridades de la entidad no han reportado avances o la detención del presunto responsable, a pesar de contar con grabaciones y testimonios de los colonos.