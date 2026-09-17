Reducen la pobreza en Sonora mediante programas sociales

Con el respaldo del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la política de desarrollo social instrumentada en el estado de Sonora ha beneficiado a más de un millón de habitantes mediante una inversión anual de 20 mil millones de pesos.

Bajo el compromiso institucional del gobernador Alfonso Durazo de generar oportunidades de desarrollo integral para la población local, un total de 456 mil sonorenses lograron superar la condición de pobreza durante los últimos cinco años.

La estrategia asistencial articula programas prioritarios como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y los esquemas de becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Apoyo económico para familias vulnerables

De forma complementaria, durante 2026 se canalizaron 200 millones de pesos al Programa de Fortalecimiento Económico para las Familias Vulnerables, presupuesto distribuido entre más de 16 mil hogares de los 72 municipios de la entidad para otorgar un ingreso extraordinario destinado a solventar gastos básicos.

En materia de atención a sectores prioritarios, la Pensión a Personas con Discapacidad destina 96 millones de pesos para beneficiar a 14 mil niñas y niños.

La entidad constituyó el programa Beca Terapia con un fondo de 117 millones de pesos para más de 9 mil 200 personas con trastorno del espectro autista.

Incentivos para la juventud en Sonora

Paralelamente, como incentivo para la juventud, el Ejecutivo estatal incrementó el galardón económico del Premio Estatal de la Juventud a 200 mil pesos para el primer lugar en 2026, ampliando además el margen de cobertura de 10 a 48 ganadores anuales.

*mcam