México busca que todos los niños comprendan lo que leen antes de los 10 años

Uno de cada dos niñas y niños en México termina la primaria sin comprender lo que lee, un rezago educativo que organizaciones de la sociedad civil buscan revertir con un compromiso nacional para que todos los menores alcancen esta habilidad antes de los 10 años.

Fondo Alternativa, Mexicanos Primero y otras organizaciones presentaron este martes el Compromiso por la Comprensión Lectora, una iniciativa que plantea convertir esta habilidad en una prioridad nacional y establecer como meta que, para 2030, todos los niños de 10 años en México comprendan lo que leen.

Durante la presentación, realizada en el Centro Cultural Elena Garro, Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, señaló que la iniciativa busca sumar a familias, escuelas, autoridades educativas, academia, empresas, medios de comunicación y ciudadanía para enfrentar un problema que, advirtieron, se ha acumulado durante generaciones.

El diagnóstico presentado por las organizaciones señala que 47 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencia en lectura, de acuerdo con los datos de PISA citados durante el lanzamiento.

La falta de comprensión lectora, señalaron, no se limita al desempeño escolar. El rezago puede dificultar que niñas y niños incorporen nuevos conocimientos, desarrollen pensamiento crítico, tomen decisiones informadas y continúen aprendiendo a lo largo de su trayectoria educativa.

Georgina López Guerra, presidenta de Fondo Alternativa, sostuvo que enfrentar el problema requiere alternativas innovadoras y un trabajo conjunto entre sociedad y autoridades.

El compromiso propone cuatro líneas de acción: desarrollar habilidades de comprensión desde la primera infancia; contar con evaluaciones periódicas y técnicamente sólidas para orientar las políticas educativas; fortalecer la formación docente y las prácticas pedagógicas, y garantizar un acceso equitativo a materiales y experiencias de lectura.

Como parte de la iniciativa también fue presentada la campaña “Comprender lo Cambia Todo”, dirigida principalmente a familias y docentes y basada en las llamadas “3 C”: Conoce el texto —qué dice—; Cuestiona el significado —por qué lo dice—, y Comparte lo aprendido —explicarlo con palabras propias—.

Las organizaciones anunciaron que la campaña contempla actividades a nivel nacional y territorial durante el ciclo escolar, además de acciones vinculadas con los resultados de las evaluaciones y la rendición de cuentas.

El objetivo, señalaron, es pasar de esfuerzos aislados a una estrategia colectiva para que la comprensión lectora deje de ser solo una meta escolar y se convierta en una prioridad educativa nacional.