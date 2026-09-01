Arranca estrategia “SALTA” para proteger la salud de estudiantes en escuelas primarias de la CDMX

Con el objetivo de incidir en el bienestar de la comunidad infantil, el Gobierno de la Ciudad de México implementó la estrategia “Salud y Aprendizaje para una Libertad Transformadora en el Aula” (SALTA), iniciativa que busca consolidar entornos seguros y fomentar estilos de vida saludables entre las niñas, niños y el personal docente de las escuelas primarias participantes.

Durante la ceremonia inaugural, la secretaria de Salud Pública capitalina, doctora Nadine Gasman Zylbermann, enfatizó el valor de la labor territorial realizada por el personal sanitario.

Al respecto, la funcionaria destacó que esta tarea "significa cuidar lo más valioso que tenemos, la salud y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes".

Asimismo, alentó a los especialistas a efectuar intervenciones oportunas ante problemas visuales, alteraciones nutricionales, situaciones de riesgo en salud mental o rezagos en esquemas de vacunación, subrayando que tales acciones "pueden cambiar una historia de vida".

Por su parte, el licenciado Jorge Luis Munguía Sánchez, representante de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, recordó que el actual ciclo escolar convoca a poco más de 1 millón 100 mil estudiantes de educación básica en la capital. En este contexto, destacó la importancia de la estrategia SALTA para cuidar de manera integral la salud nutricional, física, visual, bucal y emocional de la infancia.

En tanto, la doctora María Teresa Gutiérrez Domínguez, titular del Departamento de Programas Preventivos de IMSS Bienestar en la CDMX, advirtió sobre la necesidad de priorizar la prevención frente al panorama epidemiológico actual.

Puntualizó que las enfermedades crónicas ocupan el primer lugar de incidencia, mientras que los padecimientos de salud mental se ubican en la cuarta posición.

Como parte de este despliegue, la capacitación del personal médico se lleva a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre. Los ejes temáticos prioritarios incluyen el uso del etiquetado frontal de advertencia, la promoción de la actividad física, la higiene en los alimentos, la salud bucal, la detección oportuna de problemas visuales y de lenguaje, la menstruación digna, los derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de la violencia escolar y digital.