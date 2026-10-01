Compra por aplicación delató a estadunidense buscado por pedofilia y zoofilia; se encondia en Yucatán

Un ciudadano estadunidense identificado como Jonathan ‘N’ fue detenido en Yucatán por autoridades federales, luego de ser localizado en territorio mexicano tras una investigación relacionada con una orden de captura emitida en Massachusetts, Estados Unidos.

El hombre es señalado por autoridades estadunidenses por presuntos delitos sexuales contra un menor de edad, posesión de material de abuso sexual infantil y contacto sexual con animales.

La información sobre la detención fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien señaló que el sospechoso era buscado en Estados Unidos y habría abandonado ese país para evitar ser localizado.

De acuerdo con la información difundida, Jonathan ‘N’ habría salido de Estados Unidos luego de enterarse de que las autoridades lo buscaban. Su primera parada habría sido Costa Rica, donde permaneció oculto durante un tiempo, para posteriormente trasladarse a México y establecerse en Yucatán.

Las autoridades continuaron con las labores de búsqueda hasta obtener una pista que resultaría clave para ubicarlo.

Una compra en Amazon lo delató

Como parte de las investigaciones, los agentes habrían detectado que el estadunidense realizó una compra a través de Amazon utilizando su propio nombre. El dato permitió a los investigadores obtener información que ayudó a establecer su posible ubicación en Yucatán y continuar con las labores para localizarlo.

Tras esto, finalmente fue ubicado y detenido en el estado peninsular. Luego de su captura, quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan los procedimientos legales relacionados con los delitos por los que es requerido en Estados Unidos.

¿Qué son la pedofilia y la zoofilia?

La pedofilia es un término utilizado en el ámbito médico para describir una atracción sexual persistente hacia niños que aún no han alcanzado la pubertad. Se encuentra contemplada dentro de los trastornos parafílicos en clasificaciones médicas internacionales.

En tanto, la zoofilia hace referencia al interés o atracción sexual hacia animales y también es abordada dentro del campo de las parafilias.

Cabe señalar que los términos médicos no deben confundirse con la determinación de un delito. La responsabilidad penal y la existencia de los delitos atribuidos al detenido deberán ser establecidas por las autoridades competentes conforme al proceso legal correspondiente.