Compartamos Banco reconoce a emprendedores en Encuentro de Comités

El esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de los clientes de Compartamos Banco fueron reconocidos durante el Encuentro de Comités, una iniciativa que busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los integrantes del Crédito Grupal, quienes además de impulsar sus propios proyectos, contribuyen a la organización y coordinación de estos grupos.

Para Hugo Jordan Acevedo, gerente de oficina de la entidad financiera, el encuentro celebrado en Toluca, en el Estado de México, refleja la visión con la que opera la institución desde hace más de 36 años, facilitando el acceso al financiamiento y acompañar a quienes buscan consolidar un emprendimiento.

Confiamos en las personas y en sus sueños. Muchas veces tienen las ganas y las ideas para emprender; lo que les hace falta es el capital", afirmó en entrevista para Excélsior.

Durante el evento los asistentes fueron recibidos con un desayuno, participaron en una plática sobre la importancia del trabajo en equipo, así como en diversas dinámicas.

Como parte de la celebración también se entregó un reconocimiento a los clientes fundadores con el objetivo de destacar su trayectoria. Entre las galardonadas se encuentra Guillermina Posadas, quien hace 20 años comenzó vendiendo diferentes productos y hoy, junto con su esposo e hijos, administra una nevería artesanal.

Otra de las historias fue la de Gabriela Macedo, quien desde hace 23 años vende colchas, cortinas y sábanas casa por casa. Explicó que el financiamiento le ha permitido reinvertir para ampliar su oferta y mantener activo su negocio.

La institución ofrece educación para el manejo del dinero y otros servicios a sus clientes.

Con el apoyo de Compartamos Banco he podido seguir invirtiendo en mi negocio, crecer poco a poco y aumentar mis ventas”, puntualizó.

Acompañamiento e inclusión financiera

Actualmente, Compartamos Banco atiende a cerca de 3.5 millones de clientes en el país, de los cuales el 74% son mujeres. Además del acceso al crédito, impulsa acciones de acompañamiento, educación e inclusión financiera para fortalecer la administración de los recursos de los emprendedores, quienes también cuentan con productos como Seguros, Crédito Adicional, Crédito Crece y Mejora y cuentas de ahorro.

La estrategia busca acompañar el desarrollo de los negocios, generar mayores oportunidades y reconocer el papel de quienes, con su trabajo diario, impulsan el desarrollo de sus familias y comunidades.