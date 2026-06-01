Más de 17 mil sonorenses respaldan proyecto de Sheinbaum: Durazo

Más de 17 mil sonorenses participaron en la jornada conmemorativa por el segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezada en la entidad por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durante el acto, realizado de manera simultánea en las 31 entidades del país bajo el lema “Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria”, el mandatario estatal destacó que los resultados de la actual administración federal ya tienen un impacto visible en Sonora a través de obras de infraestructura, programas sociales, inversiones estratégicas y acciones en materia de seguridad.

Durazo resaltó los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que contempla una inversión superior a los 18 mil 356 millones de pesos en proyectos relacionados con agua, territorio, educación y bienestar. Asimismo, destacó la restitución de más de 45 mil hectáreas a comunidades yaquis, la operación del Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018.

En materia económica, el gobernador afirmó que Sonora se consolida como un estado estratégico para el desarrollo nacional gracias a proyectos como la ampliación del Puerto de Guaymas, la modernización de carreteras y nuevas inversiones en sectores vinculados a la electromovilidad, energía y relocalización de empresas.

Respecto a la salud, destacó la expansión de programas como Salud Casa por Casa, la construcción y operación de hospitales, la distribución de medicamentos y el fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar.

En seguridad, señaló que Sonora pasó del cuarto al lugar 14 en incidencia de homicidios dolosos, mientras que a nivel nacional se reporta una reducción del 49 por ciento en este delito y del 20 por ciento en delitos de alto impacto.

Aseguró que la coordinación entre los gobiernos estatal y federal ha permitido avanzar en proyectos de agua, salud, educación, movilidad e infraestructura, con beneficios directos para la población sonorense.

La jornada concluyó con un llamado a mantener las acciones orientadas al crecimiento económico, la justicia social y el fortalecimiento del bienestar en la entidad.